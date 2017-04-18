دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد إلى نصف النهائي على حساب بايرن ميونيخ بعد التمديد

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية "هاتريك" وقاد ريال مدريد الإسباني حامل اللقب إلى حرمان ضيفه بايرن ميونيخ الألماني من قلب خسارته ذهاباً فبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه المثير عليه 4-2 بعد التمديد الثلاثاء في إياب ربع النهائي.

وافتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل من ركلة جزاء (53)، قبل أن يرد رونالدو لريال (76) ثم يسجل قائد الأخير سيرخيو راموس هدفاً عكسياً (77).

وأكمل بايرن الشوطين الإضافيين بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه التشيلي آرتورو فيدال، ما فتح المجال لرونالدو بإضافة هدف التأهل الثاني في نهاية الشوط الإضافي الأول (104)، ثم تحقيق الهاتريك (109) قبل أن يختم البديل ماركو أسينسيو المهرجان (112).

وأصبح رونالدو أول لاعب يسجل 100 هدف في تاريخ دوري الأبطال.

وكان النادي الملكي المتوج بـ11 لقباً في المسابقة الأوروبية (رقم قياسي)، آخرها العام الماضي، فاز في مباراة الذهاب على ملعب "أليانز أرينا" 2-1، بفضل ثنائية رونالدو في الشوط الثاني أيضاً.

وجاء الشوط الأول مشوقاً، فسيطر بايرن على أول ربع ساعة وريال على النصف ساعة المتبقية من دون تسجيل أيّ هدف.

وبعد محاولات عادية من الطرفين، حصل بايرن على أول فرصة جدية إثر اختراق من الفرنسي فرانك ريبيري على الجهة اليسرى وتمريرة أبعدها دفاع ريال أمام الإسباني تياغو الكانتارا، فوصلت إلى روبن لعبها قوية بمساعدة من الأرض في الشباك الجانبي الايسر لمرمى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (9).

وتحسّن ريال تدريجياً، فسدد ظهيره الأيمن دانيال كارباخال كرة قوية من حدود المنطقة أبعدها نوير ببراعة (26)، وكاد قلب الدفاع سيرخيو راموس الذي أصبح رابع لاعب من ريال يخوض 100 مباراة في دوري الأبطال يفتتح التسجيل من تسديدة محكمة من نقطة الجزاء أبعدها بواتنغ عن خط المرمى (27).

وسدد لاعب وسط ريال الألماني طوني كروس فوق عارضة فريقه السابق (34)، ثم انطلق رونالدو الذي رفع ذهاباً رصيده في المسابقات الأوروبية الى 100 هدف، بسرعة وسدد أرضية صدها نوير (36).

وقدّم بايرن بداية نارية في الشوط الثاني، فأهدر روبن كرة ساقطة من مسافة قريبة أبعدها الدفاع عن خط المرمى (51)، لكن الهولندي المخضرم حصل بعد ثوان قليلة على ركلة جزاء إثر عرقلة من لاعب الوسط الدفاعي البرازيلي كاسيميرو، نفذها ليفاندوفسكي قوية في قلب المرمى (53).

ونشط المدربان تشكيلتهما في آخر ثلث ساعة، فدخل اسينسيو ولوكاس فاسكيز بدلاً من الفرنسي كريم بنزيمة وايسكو، فيما دفع أنشيلوتي بالبرازيلي دوغلاس كوستا وتوماس مولر على حساب ريبيري والإسباني المخضرم تشابي ألونسو.

وكرّر رونالدو، أفضل لاعب في العالم 4 مرات، ما فعله ذهاباً، فمن أول كرة فعلية وصلته في الشوط الثاني، عادل برأسية محكمة من مستوى نقطة الجزاء إلى يسار نوير بعد مجهود وكرة مرفوعة من كاسيميرو (76).

لكن المفاجأة تحققت بعد ثوان على الطرف المقابل، عندما حاول القائد راموس تشتيت كرة نحو نافاس تدحرجت في شباكه (77)، فخيمت أجواء التمديد على المباراة.

وسدّد بعدها مارسيلو أرضية قوية صدها نوير (79)، ثم لوكاس فاسكيز خطيرة على الطائر في الشباك الجانبي الايسر (83)، قبل أن يحصل فيدال على إنذاره الثاني بعد عرقلة على أسينسيو احتج عليها لاعبو بايرن (84) فأكمل بايرن المباراة بعشرة لاعبين للمرة الثانية توالياً بعد طرد الإسباني خافي مارتينيز ذهاباً.

وفي الشوط الإضافي الأول، سدد رونالدو كرة قوية أبعدها نوير تابعها مارسيلو بجانب القائم الأيسر (97)، ردّ عليها روبن بمرتدة تابعها كوستا أرضية قريبة من القائم الأيسر (98)، وبعد ثوان أهدر أسينسيو بأرضية جميلة أبعدها نوير ببراعة إلى ركنية (99).

وحاول ريال الاستفادة من النقص العددي قبل الوصول إلى ركلات الترجيح، وهذا ما قام به رونالدو عندما سجل هدفه المئة في دوري الابطال بعد عرضية من راموس (105)، قبل أن يقتل البرتغالي آمال بايرن بمرتدة لمارسيلو مررها له مقشرة على طبق من ذهب (110)، ثم يختتم أسينسيو المهرجان بتسديدة ارضية في مرمى نوير (112).