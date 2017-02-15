دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يحجم طموحات نابولي

وسجل الفرنسي كريم بنزيمة (19) والألماني طوني كروس (49) والبرازيلي كاسيميرو (54) أهداف ريال مدريد، ولورنزو إينسيني (8) هدف نابولي.

ويلتقي الفريقان إياباً في 7 آذار/مارس المقبل على ملعب "سان باولو" في نابولي.

وفي تفاصيل اللقاء، أهدر بنزيمة فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة الأولى عندما تلقى كرة من رونالدو داخل المنطقة سددها الفرنسي زاحفة قوية أبعدها الحارس رينا بيمناه قبل أن يشتتها الدفاع.

ونجح نابولي في افتتاح التسجيل خلافاً لمجريات اللعب من تسديدة خادعة لإينسيني من 30 متراً إثر تلقيه كرة من السلوفاكي ماريك هامسيك مستغلاً خروج الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس عن عرينه (8).

سجل إينسيني أسرع هدف لنابولي بتاريخه في دوري أبطال أوروبا بإحرازه هدف اليوم في الدقيقة 7 و27 ثانية.

وأهدر بنزيمة فرصة أخرى برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة من رونالدو (12).

وكانت الثالثة ثابتة لبنزيمة حيث أدرك التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من كارفاخال (19).

وكاد رونالدو يمنح التقدم للنادي الملكي من تسديدة قوية من داخل المنطقة مرت فوق العارضة (27).

وحرم القائم الأيسر بنزيمة من إضافة الهدف الشخصي الثاني برده كرة ساقطة من داخل المنطقة إثر هجمة منسقة وتمريرة رائعة من رونالدو (43).

وتقدم ريال مدريد للمرة الأولى إثر هجمة منسقة تبادل من خلالها رودريغيز ورونالدو الكرة فتوغل الأخير داخل المنطقة وتلاعب بالمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي ومررها على طبق من ذهب إلى كروس عند حافة المنطقة فسددها بيمناه من اللمسة الأولى على يسار الحارس رينا (49).

قدم كريستيانو رونالدو خامس تمريرة حاسمة له في نسخة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم (أفضل سجل له في الأبطال)

وعزز كاسيميرو بهدف ثالث رائع من تسديدة قوية على الطائر بيمناه من خارج المنطقة إثر كرة مرتدة من البيول فاسكنها الزاوية اليمنى البعيدة لرينا (54).

وأنقذ نافاس مرماه من هدف محقق بإبعاده انفراد ميرتنز من مسافة قريبة (70).