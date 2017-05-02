دوري أبطال أوروبا: رونالدو (3) أتلتيكو مدريد (0)

متابعة: مازن الريس

ووضع البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد على أبواب نهائي دوري أبطال أوروبا بتسجيله أهداف الميرينغي الثلاثة على أتلتيكو مدريد الثلاثاء.

وكسر رونالدو عقدة تسجيله في مرمى أتلتيكو مدريد على أرض ملعب سانتياغو برنابيو التي استمرت لأكثر من عامين، لكنه كرّر ما فعله في ذهاب الدوري الإسباني عندما قاد ريال مدريد للفوز بذات النتيجة مسجلاً ثلاثية أيضاً.

ووقع رونالدو على أهدافه الثلاثة في الدقائق (10 و73 و86).

وجاء الهدف الأول بضربة رأس بعد عرضية متقنة من البرازيلي كاسيميرو والثاني بتسديدة قوية من على أبواب منطقة الجزاء، قبل أن يضيف الثالث بعد تمريرة من البديل فاسكيز.

وكان هناك بعض الشكوك بشأن هدف رونالدو الأول، لكن الخبير التحكيمي جمال الشريف أكّد صحة الهدف.

وقدم ريال مدريد إحدى أفضل مبارياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مستفيداً من خيارات مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذكية بإشراك إيسكو من البداية ولعبه بخطة 4 – 4 – 2، إضافة لتبديلاته المؤثرة عندما زجّ بماركو أسينسو مكان إيسكو (68) ومن ثم فاسكيز مكان الفرنسي كريم بنزيمة (78).

وسيلعب ريال مدريد في لقاء العودة أمام مضيفه أتلتيكو في العاشر من الشهر الحالي، وسيضمن التأهل حتى في حال خسارته بفارق ثلاثة أهداف بشرط تسجيله.

وحطم رونالدو العديد من الأرقام القياسية في مباراة الثلاثاء مؤكداً عودته القوية إلى مستواه بعد الشكوك التي تناولته هذا الموسم.

وكان رونالدو كلمة سر ريال مدريد في ربع نهائي المسابقة بتسجيله خمسة من أهداف ريال مدريد الستة على بايرن ميونيخ في مباراتي الذهاب والعودة (2-1) و(4-2).

واحتفل زيدان بطريقة غريبة بعد تأكد انتصار فريقه، خاصة وأنّه يواصل حلمه في الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

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