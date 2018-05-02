لحق ليفربول الانكليزي بريال مدريد الاسباني حامل اللقب في العامين الاخيرين الى المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم رغم خسارته امام روما الايطالي 2-4 الاربعاء في روما في اياب نصف النهائي وذلك لفوزه ذهابا 5-2.

سجل لروما مدافع ليفربول جيمس ميلنر (14 خطأ في مرمى فريقه) والبوسني ادين دزيكو (52) والبلجيكي راديا ناينغولان (86 و90+3 من ركلة جزاء)، ولليفربول السنغالي ساديو مانيه (9) والهولندي جورجينيو فينيالدوم (25).

وهي المرة الثامنة التي يبلغ فيها ليفربول المباراة النهائية علما بأنه توج باللقب خمس مرات اعوام 1977 و1978 و1981 و1984 و2005 وخسر مرتين عامي 1985 و2007.

وتقام المباراة النهائية في كييف في 26 ايار/مايو الحالي.



أبرز أحداث اللقاء

هدف روما من ركلة جزاء: بعد لمس الاستوني راجنار الكرة باليد، حصل روما على ركلة جزاء انبرى ناينغولان بنجاح وحولها الى هدف رابع لفريقه والثاني له في المباراة.

- الهدف الثالث لروما: البلجيكي ناينغولان يحقق الهدف الثالث لروما بفضل تصويبة قوية ارتطمت بالقائم الايمن للحارس كاريوس وولجت المرمى.

- البوسني دزيكو بمجهود فردي يرواغ ويسدد لكن الحارس الالماني كان في الموعد.

- اليسون حارس مرمى روما ينقذ فريقه من هدف محقق عندما حول برجله اليمنى وجهة كرة سددها البرازيلي فيرمينو وكانت في طريقها الى داخل الشباك.

- روما يواصل الضغط المكثف على دفاع ليفربول وكاد ستيفان شعرواي ان يهز الشباك لولا تدخل توماس ارنولد في اللحظة الاخيرة وحول الكرة الى ركنية (مطالبة لاعبي روما بركلة جزاء بعد لمس ارنولد الكرة بيده).

فرصة مهمة لروما: دي روسي يمرر الكرة بطريقة ذكية الى التركي سينجير أندور الذي كان وجها لوجه مع الحارس كاريوس لكنه فوت على نفسه وعلى فريقه فرصة تحقيق الهدف الثالث.

هدف روما الثاني: الشعراوي في مناسبة اولى يسدد بقوة لكن الحارس كاريوس يتصدى للكرة التي ارتدت امام البوسني ايدين دزيكو ليضعها داخل المرمى.

في الفترة الثانية من اللقاء التي انطلقت يبحث روما عن تحقيق المستحيل وتسجيل اربعة اهداف (دون تلقي اي هدف) من اجل خوض الوقتين الاضافيين، و تحقيق 5 اهداف (دون قبول اي هدف) في حال اراد خطف بطاقة العبور الى المباراة النهائية.

ليفربول ينهي الشوط الاول متفوقا بهدفين لهدف واصبحت المهمة صعبة جداً ان لم تكن مستحيلة على روما للعودة في النتيجة وبلوغ المباراة النهائية.

معلومات:

- بهدف مانيه في مرمى روما اصبح السنغالي مع المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينيو اكثر ثلاثي يسجل اهدافا في دوري ابطال اوروبا في موسم واحد (29 هدفاً) وتفوقوا على ثلاثي ريال مدريد الاسباني كريم بنزيمة وغاريث بايل وكريستاينو رونالدو (28 هدفا موسم 2013-2014).

- اول هدف يحققه الهولندي جيورجينهو ويجنالدوم في 11 مباراة خاضها بدوري ابطال اوروبا

- ليفربول يتلقى اول هدف بالخطأ ضد مرماه في دوري ابطال اوروبا منذ هدف جون ارنه ريسه ضد تشيلسي في نصف نهائي عام 2008.

فرصة لروما: ستيفان الشعراوي يسدد بقوة الا ان الكرة ترتطم بالقائم وتذهب خارج الملعب.

هدف ثان لليفربول: الهولندي جيورجينهو ويجنالدوم يرتقي داخل منطقة جزاء روما وعبر راسية يضاعف النتيجة للريدز.

فرصة خطيرة لليفربول: توغل سريع من الاسكتلندي اندرو روبرتسون ووزع عرضية نحو مانيه الذي سدد لكن الحارس اليسون حولها الى ركنية.

هدف لروما: عادل روما النتيجة بفضل نيران صديقة بعد ان اصطدمت الكرة بوجه المدافع جيمس ميلنر ودخلت مرمى كاريوس.

هدف ليفربول الاول: روما يدفع ثمن حماسه واندفاعه دون حسابات دفاعية، ويتلقى هدفا مبكرا من هجمة مرتدة ختمها بنجاح السنغالي سايدو مانيه بعد ان غالط الحارس البرازيلي أليسون.

- اليساندرو فلورينزي يجرب حظه بتسديدة قوية من مسافة بعيدة لكن كرته ذهبت بعيدة عن مرمى الحارس الالماني لوريس كاريوس.

- روما يحاول منذ البداية الاولى مباغتة ضيفه لكن الفرصة الاخيرة عبر البوسني دزيكو تضيع.

الحكم السلوفيني دامير سكومينا يعلن بداية موقعة الاوليمبكو بين روما وليفربول في اياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

تشكيلة ليفربول الاساسية

تشكيلة روما الأساسية

أجواء ما قبل اللقاء