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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا: روما يوقف انتصارات تشلسي وتعادل مخيب لاتلتيكو

3:13 دقيقة

أوقف روما الإيطالي انتصارات مضيفه تشلسي الإنكليزي بإجباره على التعادل 3-3 الاربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

وعاد اتلتيكو مدريد الاسباني من باكو بتعادل سلبي مخيب مع كرباخ الآذري.

في لندن، كان تشلسي بطل انكلترا في طريقه الى تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد ان تقدم بهدفين، لكن روما رد بثلاثة اهداف وكاد يخطف الفوز لولا تألق النجم البلجيكي ادين هازارد الذي ادرك التعادل قبل ربع ساعة من صافرة النهاية.

سجل لتشلسي البرازيلي دافيد لويز (11)  وهازارد (37 و75)، ولروما الصربي الكسندر كولاروف (40) والبوسني ادين دزيكو (64 و70).

ورفع تشلسي رصيده الى 7 نقاط في صدارة المجموعة، وروما الى 5 نقاط.

ويلتقي الفريقان ايابا في العاصمة الايطالية في 31 تشرين الاول/اكتوبر الجاري.

وفي باكو، حقق اتلتيكو مدريد وصيف 2014 و2016 تعادلاً سلبياً مخيباً مع مضيفه المتواضع كرباخ.

وجمع اتلتيكو نقطتين حتى الان من ثلاث مباريات، وتعقد موقفه في امكان حجز احدى بطاقتي المجموعة الى الدور الثاني، في حين ان كرباخ حصد نقطته الاولى في البطولة.

وفشل اتلتيكو في العودة من باكو بنقاط المباراة الثلاث برغم اكمال كرباخ ربع الساعة الاخير بعشرة لاعبين لطرد دينو ندولفو.

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