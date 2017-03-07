دوري أبطال أوروبا: رأس راموس يظهر ريال مدريد يعبر

ونجح راموس قائد ريال مدريد في تسجيل هدف التعادل ثم أسهم بشكل مباشر في الهدف الثاني، ليكرر فريقه نتيجة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ويصعد إلى ربع النهائي.

وافتتح نابولي التسجيل أولاً بفضل البلجيكي دريس ميرتنز (24)، وقلب ريال مدريد النتيجة في الشوط الثاني برأسيتي سيرخيو راموس (51) و(57) علماً أن كرة الهدف الثاني ارتطمت برأس ميرتنز قبل أن تعانق الشباك، ثم أضاف البديل ألفارو موراتا الهدف الثالث (90+1).

الهدف الثالث

وعاد إلى صفوف الفريق الملكي حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (11 مرة) نجماه البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث ويلز بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة ضد إيبار في الدوري المحلي الأول بداعي الاصابة والثاني للايقاف، فأكملا الجبهة الهجومية بتواجد الفرنسي كريم بنزيمة.



كان نابولي الطرف الأفضل في الشوط الأول وترجم أفضليته بهدف ملعوب سجل ميرتنز بعد لعبة منسقة مع السلوفاكي ماريك هامسيك ليتابعها البلجيكي الدولي بيسراه بعيداً عن متناول الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (24).



وكاد ميرتنز الذي سجل 18 هدفاً في الدوري الإيطالي يعاقب رونالدو على إضاعة كرة من انفراد سددها بالقائم (29) ويضيف الهدف الثاني لكن كرته اصطدمت بالقائم أيضاً وخرجت (36).



وفي الشوط الثاني تحسن أداء ريال مدريد واحتسبت له ركلة ركنية نفذها الألماني توني كروس وطار لها راموس فوق الجميع ليزرع الكرة داخل شباك حارس نابولي رينا (51).



وتعقدت مهمة نابولي أكثر عندما ارتقى راموس لكرة وسددها برأسه باتجاه المرمى لترتطم بميرتنز وتتابع طريقها داخل الشباك خادعة رينا (57).



وسجل ألفارو موراتا الذي نزل بديلاً أواخر الشوط الثاني الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

