دوري أبطال أوروبا: جمال الشريف يتحدث عن لقاء ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

وأوضح الشريف الخبير التحكيمي في قنوات beIN SPORTS أنّ رونالدو كان في موقف متسلل عند العرضية الأولى التي أرسلها راموس لكن ذلك لا يعني عدم صحة هدفه في مرمى أتلتيكو.

ويؤكد الشريف أن وجود رونالدو في موقف متسلل لم يؤثر على المونتينيغري سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد الذي أبعد الكرة التي وصلت إلى البرازيلي كاسيميرو، حيث لعب الأخير كرة عرضية وضعها رونالدو في المرمى وهو في موقف صحيح، مما يعني أنّ الهدف كان شرعياً.

ويوضح الشريف أنّ رونالدو كان خلف سافيتش ولم يلعب دوراً أساسياً في إعاقة سافيتش، موضحاً أن مدافع أتلتيكو الآخر فيليبي لويس هو من أعاق سافيتش على إبعاد الكرة بصورة صحيحة من خلال قفزه عند محاولته إبعاد الكرة.

كما تحدث الشريف عن العديد من الحالات الأخرى أبرزها عدم وجود ركلة جزاء لصالح ريال مدريد.