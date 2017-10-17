ستكونون اليوم الثلاثاء على موعد مع ثماني مباريات ضمن المرحلة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في نقل مباشر عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، كما ستشاهدون عبر الموقع الإلكتروني، جميع الأهداف لحظة تسجيلها.

وستشهد هذه المرحلة قمتين تجمع الاولى ضمن المجموعة الثامنة، حامل اللقب وبطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي ريال مدريد، فيما يتواجه في الثانية، نابولي متصدّر الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، مع نظيره في الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي.

الريال يمر بحالة إشباع والهبوط في المستوى طبيعي حسب رأي علي محمد علي! هل تتفق معه؟ #كن_معنا pic.twitter.com/PPe2JbTOFU — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 17, 2017

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مانشستر سيتي يختبر قدراته أمام الرائع نابولي

وستكون الفرصة متاحة أمامكم لمتابعة جميع الأهداف، لاسيما لمحبي الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي، بالإضافة إلى المواجهة الشرسة التي ستكون بين المدربين بيب غوارديولا وماوريزيو ساري، في اللقاء المرتقب بين مانشستر سيتي ونابولي.

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المجموعة الخامسة

ماريبور x ليفربول

سبارتك x إشبيليه

🇪🇬 Mohamed Salah has been directly involved in 7 goals in 12 games for Liverpool this season (6 goals, 1 assist). #UCL hero tonight? ⚽️ pic.twitter.com/jSyUj6fsmC — Champions League (@ChampionsLeague) October 17, 2017

المجموعة السادسة

مانشستر سيتي x نابولي

فينوورد x شختار

المجموعة السابعة

موناكو x بيشكتاش

Monaco hero Falcao has scored 45 goals in 54 UEFA club competition games. 💪



How many for @FALCAO this season? #UCL pic.twitter.com/wBWrOdgoRb — Champions League (@ChampionsLeague) October 17, 2017

لايبزيغ x بورتو

Iker Casillas has made a record 166 #UCL appearances (group stage to final). 💪 pic.twitter.com/9dWWoFwypU — Champions League (@ChampionsLeague) October 16, 2017

المجموعة الثامنة

أبويل x بورسيا دورتموند

ريال مدريد x توتنهام

Tottenham in 2017/18:



Games 11

Won 8

Goals 22



Best starting XI for @SpursOfficial at @realmadrid? 🤔 pic.twitter.com/CXnPSFzgb5 — Champions League (@ChampionsLeague) October 17, 2017

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