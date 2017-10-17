ستكونون اليوم الثلاثاء على موعد مع ثماني مباريات ضمن المرحلة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في نقل مباشر عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، كما ستشاهدون عبر الموقع الإلكتروني، جميع الأهداف لحظة تسجيلها.
وستشهد هذه المرحلة قمتين تجمع الاولى ضمن المجموعة الثامنة، حامل اللقب وبطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي ريال مدريد، فيما يتواجه في الثانية، نابولي متصدّر الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، مع نظيره في الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي.
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مانشستر سيتي يختبر قدراته أمام الرائع نابولي
وستكون الفرصة متاحة أمامكم لمتابعة جميع الأهداف، لاسيما لمحبي الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي، بالإضافة إلى المواجهة الشرسة التي ستكون بين المدربين بيب غوارديولا وماوريزيو ساري، في اللقاء المرتقب بين مانشستر سيتي ونابولي.
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