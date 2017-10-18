وعجز أتلتيكو مجدداً عن تحقيق انتصاره الأوّل في دور المجموعات، ليظل في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويضعف من حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للبطولة.

في المقابل، حصل كارباخ، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه في دور المجموعات، على أول نقطة له في دوري الأبطال، ولكنه ظل في قاع الترتيب.

ولعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين خلال ربع الساعة الأخير من عمر المباراة، عقب طرد لاعبه الجنوب أفريقي دينو ندلوفو لحصوله على الإنذار الثاني.

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