دوري أبطال أوروبا - تابعوا مباشرة أحداث مواجهة أتلتيكو وريال مدريد

يستضيف أتلتيكو مدريد جاره ريال مدريد بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدربه زين الدين زيدان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في محاولة لزملاء الفرنسي أنطوان غريزمان لتحقيق "ريمونتادا" تاريخية في أصعب اختبار أوروبي للفريق منذ قدوم المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

6- لم يتأخر ريال مدريد في الرد، إذ كاد كاد كاسيميرو أن يسجل الهدف الأول للنادي الملكي لولا براعة أوبلاك.

- بداية المواجهة بضغط مبكر من أتلتيكو مدريد الذي كاد كوكي أن يمنحه التقدم بعد 5 دقائق فقط على الانطلاق.

وصول الفريقين إلى ملعب "فيسنتي كالديرون"

التشكيلتان المتوقعتان

أتلتيكو مدريد

أوبلاك - خيمينيث - غودين - سافيتش - فيليبي لويز - كوكي - غابي – ساوول نيغيز - كاراسكو - توريس - غاميرو.

ريال مدريد

نافاس - دانيلو - راموس - فاران - مارسيلو - كروس - كاسيميرو - مودريتش - إيسكو - بنزيمة - رونالدو.

الحكم: التركي جنيات شاكير

ريال مدريد حقق المطلوب في مواجهة الذهاب على ملعب "سانتياغو برنابيو" وفاز بثلاثية نظيفة حملت توقيع أسطورته البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن جماهير أتلتيكو لم تفقد الأمل بتأهل فريقها وتتطلع لتحقيق عودة تاريخية في المباراة الأوروبية الأخيرة للفريق على ملعب "فيثنتي كالديرون".

زيدان المنافس على جبهتي الدوري ودوري أبطال أوروبا، لا يرغب في ترك فرصة الريمونتادا لأتلتيكو وسيدفع بكامل نجومه من أجل مواصلة المسيرة المظفرة نحو النهائي والتفرغ للصراع الكبير مع برشلونة على لقب الليغا.

لا يعاني النادي الملكي من غيابات مؤثرة، إذ يغيب عنه الويلزي غاريث بايل والبرتغالي بيبي واللذان نجح زيدان في إيجاد البديلين المناسبين لهما، لكن غياب الظهير الأيمن دانيال كارفاخال قد يشكل مشكلة للمدرب الفرنسي خاصة مع تذبذب مستوى البرازيلي دانيلو.