وكان بورتو متصدر المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، قد فاز على الفريق الروسي في الجولة السابقة 3-1 خارج ميدانه، ما يشير على أن مهمته لن يشوبها أية صعوبة تذكر، لاسيما أن لوكوموتيف يحتل المركز الأخير بدون نقاط.

ويحل غلطة سراي الثالث ضيفاً على شالكه الألماني الثاني، وكلاهما يريد خطف نقاط المباراة للاقتراب من حجز واحدة من بطاقتي التأهل إلى الدور القادم.

ويتقدم الفريق الألماني على ضيفه التركي في الترتيب بفارق نقطة واحدة، إذ يملك الأول 5 نقاط في رصيده مقابل 4 نقاط لغلطة سراي الذي أنهى مباراة الذهاب على أرضه بنتيجة التعادل السلبي.

أرقام حول مباراة بورتو ولوكوموتيف

هذا ثاني لقاء بين بورتو ولوكوموتيف بعد فوز بورتو 3-1 في الجولة الثالثة هذا الموسم.

آخر زيارة للوكوموتيف موسكو إلى البرتغال في منافسة أوروبية كانت في أيلول/سبتمبر 2015، عندما فاز 3-1 على سبورتينغ في الدوري الأوروبي.

آخر مرة فاز بورتو في 3 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا كانت في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 تحت قيادة جولين لوبتيغي.

لم يفز لوكوموتيف موسكو في آخر 8 مباريات لعبها خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا (تعادل 2 وخسر 6).

فشل بورتو في التسجيل في جميع المباريات الأربع التي لعبها على أرضه أمام فرق روسية في دوري أبطال أوروبا (تعادل 3 وخسر 1).

سجل لوكوموتيف موسكو هدفاً واحداً فقط في آخر 7 مباريات لعبها خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا (تعادل 1 وخسر 6).

26 من أهداف بورتو الـ27 الماضية في دوري أبطال أوروبا سجلها من داخل منطقة الجزاء.

قاد مدرب لوكوموتيف موسكو الحالي يوري سيمين فريق دينامو كييف إلى الفوز في ضيافة بورتو 1-0 في دوري أبطال أوروبا في تشرين الأول/أكتوبر 2008.

خسر بورتو مرتين فقط في آخر 14 مباراة لعبها على أرضه في مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا (فاز 9 تعادل 3).

أرقام حول مباراة شالكه وغلطة سراي