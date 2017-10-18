دوري أبطال أوروبا: برشلونة يتخطّى عقبة أولمبياكوس

وسجل اليوناني ديميتريوس نيكولاو (18 خطأ في مرمى فريقه) والأرجنتيني ليونيل ميسي (61) والفرنسي لوكاس ديني (64) أهداف برشلونة، ونيكولاو (90) هدف أولمبياكوس.

وشهدت موقعة "كامب نو" رقماً جديداً لنجم "بلاوغرانا" الأول ميسي إذ بلغ رصيده 100 هدف في جميع المسابقات الأوروبية.

وهي المباراة الأولى لبرشلونة أمام جماهيره منذ استفتاء الاستقلال عن السلطة المركزية.

واضطر برشلونة في مباراته الأخيرة على ملعبه أن يواجه لاس بالماس (3-صفر) في الدوري المحلي بمدرجات خالية من الجمهور لأن اللقاء كان يوم استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كاتالونيا رغم قرار القضاء الإسباني باعتبار هذه الخطوة مخالفة للقانون، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى في مواجهات مع الشرطة.

وهو الفوز الثالث على التوالي لبرشلونة فعزّز موقعه في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط أمام يوفنتوس الإيطالي الذي تغلب على سبورتينغ لشبونة البرتغالي 2-1 في تورينو.

وسجل البوسني ميراليم بيانيتش (29) والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (84) هدفي يوفنتوس، والبرازيلي أليكس ساندرو (12 خطأ في مرمى فريقه) هدف سبورتينغ لشبونة.

ونجح يوفنتوس بطل إيطاليا ووصيف بطل المسابقة القارية في محو خسارته أمام ضيفه لاتسيو 1-2 السبت في الدوري المحلي، وحقق فوزه الثاني على التوالي في المسابقة القارية بعد الأول على أولمبياكوس.

