دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ يقسو على أرسنال في طريقه إلى ربع النهائي

وقدّم أرسنال أداء محترماً في الشوط الأول تقدم فيه 1-صفر، بيد أنه أكمل معظم الشوط الثاني بعشرة لاعبين لطرد مدافعه الفرنسي لوران كوسيلني وتلقى على إثر ذلك 5 أهداف مؤلمة.

وسجل لأرسنال ثيو والكوت (20)، ولبايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي (55 من ركلة جزاء) والهولندي أريين روبن (68) والبرازيلي دوغلاس كوستا (78) والتشيلي أرتورو فيدال (80 و85).

ودفع مدرب أرسنال الفرنسي أرسين فينغر بالمهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز أساسيا بعد استبعاده عن مباراة ليفربول (1-3) السبت الماضي، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الخامس في البريميرليغ. وأشارت تقارير صحفية في الأيام الماضية إلى رغبة سانشيز بالرحيل عن أرسنال بسبب خلاف على قيمة العقد الجديد.

وتعاظمت الضغوط على فينغر الذي ينتهي عقده الصيف المقبل. وتولى الفرنسي تدريب أرسنال منذ 1996 وهو قاده إلى العديد من الألقاب المحلية لكن آخرها في الدوري يعود إلى عام 2004.

ودفع فينغر (67 عاما) بالحارس الكولومبي دافيد أوسبينا ولاعب الوسط الويلزي أرون رامسي والمهاجم ثيو والكوت بدلا من التشيكي المخضرم بتر تشيك والفرنسي فرانسيس كوكلان والنيجيري أليكس أيووبي. وغاب عن تشكيلة أرسنال الأساسية صانع ألعابه الألماني مسعود أوزيل قبل أن يشارك في الدقيقة 72. وخلال عملية التحمية، شعر المهاجم داني ولبيك بأنه ليس على ما يرام صحيا، فاستهلها بدلا منه الفرنسي أوليفييه جيرو.

من جهته، حظي الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتشكيلة مثالية باستثناء قائد دفاعه فيليب لام بسبب المرض. وفضل أنشيلوتي لاعب وسطه الهجومي الإسباني تياغو ألكانتارا على توماس مولر.

على ملعب "الإمارات" وأمام نحو 60 ألف متفرج، كان أرسنال الأقرب لافتتاح التسجيل، إذ لامست رأسية جيرو أسفل القائم الأيسر (13).

لكن في المحاولة الثانية، وبعد أن اخترق دفاع بايرن بمهارة لافتة، أطلق والكوت قنبلة من داخل المنطقة انفجرت في سقف مرمى نوير معلنا افتتاح التسجيل للمدفعجية (20).

وطالب والكوت بركلة جزاء إثر عرقلته من الإسباني تشابي ألونسو، ثم حاول تكرار انجازه الأول بتسديدة من زاوية أضيق، عصفت بالشباك الجانبية لنوير (34)، لينتهي الشوط الأول مع بصيص من الأمل لأرسنال بتسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

وتعرّض أرسنال لصفعة مبكرة في الشوط الثاني عندما طرد الحكم مدافعه الفرنسي لوران كوسيلني لعرقلة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي واحتسب ركلة جزاء ترجمها الأخير بنفسه بنجاح في الزاوية اليسرى (55).

وبعد أن أهدر ليفاندوفسكي تسديدة صاروخية من داخل المنطقة أبعدها أوسبينا (64)، تقدم بايرن لأول مرة بعد سلسلة أخطاء دفاعية في التشتيت أوصلت الكرة إلى روبن الذي اخترق وسدد إلى يسار أوسبينا هدفا ثانيا (68).

وبعد 6 دقائق من نزوله بديلا لروبن، سدد البرازيلي دوغلاس كوستا بيسراه من حافة المنطقة مسجلا الهدف الثالث في الزاوية اليمنى البعيدة (78).

رابع الأهداف الألمانية سجله لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال بعد ثوان بكرة خادعة وهو منفرد بأوسبينا (80)، ثم بدأ الاستسلام واضحا على لاعبي أرسنال الذين رضخوا لفيدال المنفرد بعد تمريرة من كوستا (85).