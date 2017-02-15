دوري أبطال أوروبا - بايرن يقسو على أرسنال بخماسية

جاءت خماسية البافاريين عبر الهولندي أريين روبن 11، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي 53، والإسباني تياغو ألكنتارا 56 و63، وتوماس مولر 88، فيما سجل التشيلي ألكسيس سانشيز هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 30.

يلتقي الفريقان بعد أسبوعين في مواجهة الإياب بلندن.

بايرن يواصل انتصاراته على أرضه

واصل العملاق البافاري انتصاراته على أرضه، وحقق فوزه الـ16 على التوالي في المسابقات الأوروبية عندما أكرم وفادة ضيفه أرسنال.

وعانى لاعبو أرسنال في بداية المباراة وتلقوا هدفاً مبكراً من روبن، لكنهم عادلوا قبل الاستراحة عبر هدافهم التشيلي ألكسيس سانشيس.

ودفع أرسنال ثمن خروج قلب دفاعه الفرنسي لوران كوسيلني مصاباً مطلع الشوط الثاني، فتلقى ثلاثة أهداف قاتلة في غضون 10 دقائق، ما حسم النتيجة للفريق البافاري.

وتكررت المواجهة بين بايرن ميونيخ حامل اللقب خمس مرات آخرها في 2013، مع أرسنال الحالم بلقبه الأول. وأقصى بايرن خصمه من دور الـ16 في 2005 و2013 و2014، كما سحقه في دور المجموعات الموسم الماضي على أرضه بالنتيجة عينها 5-1.

وفي المواسم الستة الماضية، خرج أرسنال من دور الـ16، علماً بأنه بلغ نهائي 2006، فيما بلغ بايرن نصف النهائي في المواسم الثلاثة الماضية.

وترك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المهاجم مولر على مقاعد البدلاء بسبب معاناته في هز الشباك هذا الموسم، قبل أن يفك نحسه في نهاية اللقاء ويسجل هدفه الثالث في المسابقة الأوروبية (مقابل هدف واحد في البطولة المحلية).

ولعب ألكنتارا إلى جانب البرازيلي دوغلاس كوستا وروبن، لمساندة المهاجم ليفاندوفسكي. وغاب عن بايرن متصدر البوندسليغا مدافعه جيروم بواتينغ والفرنسي فرانك ريبيري اللذين يتعافيان من إصابة في الكتف والفخذ توالياً.

وفي الطرف المقابل، دفع الفرنسي ارسين فينغر بالنيجيري أليكس إيوبي وأليكس أوكسلايد تشامبرلاين والألماني مسعود أوزيل وراء المهاجم سانشيز، فيما بقي الفرنسي أوليفييه جيرو بديلاً، على غرار الحارس التشيكي بيتر تشيك الذي فضل عليه فينغر الكولومبي دافيد أوسبينا.

وافتتح بايرن التسجيل سريعاً، بهدف رائع من روبن بيسراه من خارج المنطقة في المقص الأيمن (11). هو التاسع للألماني هذا الموسم.

وحصل أرسنال على ركلة جزاء بعد خطأ من ليفاندوفسكي ضد كوسيلني، صدها نوير في مواجهة سانشيس، ارتدت إلى الأخير فهيأها لنفسه وسدد في المرمى (30)، مسجلاً هدفه العشرين في جميع المسابقات 17 منها في الدوري الإنكليزي يتصدر بها ترتيب الهدافين.

وقبل ثوان على انتهاء الشوط الأول، كاد أرسنال يدخل غرف الملابس متقدماً لولا براعة نوير في صد تسديدة أوزيل المنفرد.

ومني أرسنال بنكسة مطلع الشوط الثاني، بعد إصابة كوسيلني، فدخل بدلاً منه البرازيلي غابرييل (49).

وبعدها بقليل، لعب الظهير فيليب لام عرضية جميلة قابلها ليفاندوفسكي برأسه من فوق المدافع الألماني شكودران مصطفي وتابعها إلى يسار أوسبينا (53). مسجلاً هدفه الـ24 لليفاندفوسكي هذا الموسم في جميع المسابقات.

وخاض القائد لام الذي سيعتزل نهاية الموسم، مباراته الـ103 مع بايرن في دوري الأبطال، معادلاً الرقم القياسي للحارس السابق أوليفر كان.

وفي غضون ثلاث دقائق، هبط مستوى أرسنال بشكل رهيب، وتلقى هدفا ثانياً بعد تمريرة رائعة بالكعب من ليفاندوفسكي إلى ألكنتارا سددها أرضية من داخل المنطقة إلى يمين أوسبينا (56).

وتلاعب ليفاندوفسكي باوسبينا قبل أن يسدد في العارضة من زاوية ضيقة، تابعها روبن في يد الدفاع من دون أن يحتسب الحكم ركلة جزاء (61).

ومن الركنية التالية، صد أوسبينا ببراعة رأسية للإسباني خافي مارتينيز (62)، لكن الفريق اللندني بقي محاصراً واهتزت شباكه من تسديدة لألكنتارا من حدود المنطقة ارتدت من قدم السويسري غرانيت تشاكا إلى داخل الشباك هدفاً رابعاً (63).

وبقي بايرن مسيطراً على مجريات المباراة حتى نهايتها عندما استغل خطأ دفاعياً فادحاً، فلعب ألكنتارا عرضية إلى البديل مولر الذي سجل بيسراه أرضية وفجر فرحته في موسمه الصعب (88).