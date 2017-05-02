دوري أبطال أوروبا: إعصار رونالدو يقتلع المزيد من الأرقام التاريخية

إعداد - مازن الريس

ووضع رونالدو أفضل لاعب في العالم فريقه ريال مدريد على أبواب نهائي دوري أبطال أوروبا عندما قاده للفوز على ضيفه أتلتيكو 3-0 الثلاثاء، ليصعب الأمور كثيراً على أتلتيكو مدريد في لقاء العودة الأربعاء المقبل في العاشر من الشهر الجاري.

وجاءت أهداف رونالدو الثلاثة من تسديداته الثلاثة الوحيدة على المرمى، كما أنّه لمس الكرة في خمسين مناسبة وخلق فرصتين، بالإضافة إلى نسبة تمريراته الدقيقة العالية والتي بلغت 85.7 بالمئة.

وحطم رونالدو العديد من الأرقام القياسية نذكر أبرزها هنا:

رونالدو هو أول لاعب يصل إلى تسجيل 10 أهداف في ست بطولات على التوالي بدوري أبطال أوروبا.

كريستيانو رونالدو عادل رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدد الثلاثيات (الهاتريك) في دوري أبطال أوروبا بعدما سجّل ثلاثيته السابعة.

للمرة الأولى في تاريخه يسجل رونالدو ثلاثيتين في مباراتين على التوالي في دوري أبطال أوروبا، وهو أول لاعب يسجل ثلاثيتين في مباراتين على التوالي ضمن الأدوار الإقصائية للبطولة.