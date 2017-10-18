دوري أبطال أوروبا: أهداف وأهم أحداث المرحلة الثالثة مباشرة

انطلقت مباريات يوم الأربعاء ضمن المرحلة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بتعادل سلبي في المباراة التي جمعت بين كرباخ الآذاري وأتليتيكو مدريد الإسباني.

ويمكنكم متابعة جميع المباريات المتبقية عبر البث المباشر لشبكة قنوات beIN SPORTS، أو الموقع الإلكتروني beIN Connect، أو التطبيق بنظامي Android و IOS.

بجانب #ميسي من اللاعب الذي تتوق لرؤيته على أرض الملعب الليلة؟ #beINUCL — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 18, 2017

وتتابعون المباريات السبعة الأخرى، ضمن المجموعات الأربعة الأولى، حيث يستقبل تشيلسي الإنجليزي في أهم لقاءات اليوم ضيفه روما الايطالي (HD2) لحساب المجموعة الثالثة، بينما يحل مواطنه مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على بنفيكا البرتغالي (HD6) ضمن منافسات المجموعة الأولى.

Leo Messi's record in UEFA club games = 🔥🔥🔥



How many #UCL goals for the Barça No10 tonight? ⚽️ pic.twitter.com/BS2cIs6w3H — Champions League (@ChampionsLeague) October 18, 2017

ويستقبل يوفنتوس الإيطالي وصيف النسخة الأخيرة من البطولة الأوروبية في ملعب أليانز ستاديوم في تورينو ضيفه سبورتينغ لشبونة (HD4) القادم من البرتغال، ضمن المجموعة الرابعة التي يستضيف فيها أيضاً برشلونة الإسباني فريق أولمبياكوس اليوناني (HD1).

وضمن المجموعة الأولى يلعب بازل السويسري في ضيافة سسكا موسكو الروسي (HD7)، في حين أن أتليتيكو مدريد الإسباني سيزور أذربيجان للعب مع كاراباخ (HD4) في المجموعة الثالثة.

وكانت مباريات اليوم الأول من المرحلة الثالثة قد انتهت بحصيلة 31 هدفاً خلال المباريات الثمانية التي أقيمت الثلاثاء. لمشاهدة الأهداف إضغط هنا

بنفيكا x مانشستر يونايتد

سسكا موسكو x بازل

أندرلخت x باريس سان جيرمان

د3 - مبابي يفتتح التسجيل لفريق باريس سان جيرمان، بهدف جميل

بايرن ميونيخ x سلتيك

د17 - توماس مولور يسجل هدف الافتتاح لبايرن

كراباخ صفر-صفر أتليتيكو مدريد

الأتليتي ما يزال متعادلا أمام #كاراباخ! يمكنك متابعة مجريات الشوط الثاني على HD4 📺#beINUCL pic.twitter.com/TUiqW4uB5q — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 18, 2017

تشيلسي x روما

-د11 دافيد لويز يخطف هدف التقدم لتشيلسي من تسديدة رائعة

برشلونة x أولمبياكوس

د18- برشلونة يسجل هدفه الأول بهدية من اصحاب الأرض بعدما سجل ديميتريوس نيكولاو في مرمى فريقه

يوفنتوس x سبورتينغ لشبونة

-د12 اهتزت شباك جيجي بوفون بالنيران الصديقة عن طريق زميله أليكس ساندرو.

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