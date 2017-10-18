العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا: أهداف وأهم أحداث المرحلة الثالثة مباشرة

من قبل
1:02 دقيقة

شاهدوا مباشرة، أهداف مباريات اليوم الثاني من المرحلة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لحظة تسجيلها، بالإضافة إلى أهم الأحداث لحظة وقوعها. وتابعوا عبر شبكة القنوات والموقع الإلكتروني، وكافة وسائل التواصل الإجتماعي التابعة لـbeIN SPORTS البث المباشر وكل الأخبار لحظة بلحظة.

انطلقت مباريات يوم الأربعاء ضمن المرحلة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بتعادل سلبي في المباراة التي جمعت بين كرباخ الآذاري وأتليتيكو مدريد الإسباني.

ويمكنكم متابعة جميع المباريات المتبقية عبر البث المباشر لشبكة قنوات beIN SPORTS، أو الموقع الإلكتروني beIN Connect، أو التطبيق بنظامي Android و IOS.

وتتابعون المباريات السبعة الأخرى، ضمن المجموعات الأربعة الأولى، حيث يستقبل تشيلسي الإنجليزي في أهم لقاءات اليوم ضيفه روما الايطالي (HD2) لحساب المجموعة الثالثة، بينما يحل مواطنه مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على بنفيكا البرتغالي (HD6) ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويستقبل يوفنتوس الإيطالي وصيف النسخة الأخيرة من البطولة الأوروبية في ملعب أليانز ستاديوم في تورينو ضيفه سبورتينغ لشبونة (HD4) القادم من البرتغال، ضمن المجموعة الرابعة التي يستضيف فيها أيضاً برشلونة الإسباني فريق أولمبياكوس اليوناني (HD1).

وضمن المجموعة الأولى يلعب بازل السويسري في ضيافة سسكا موسكو الروسي (HD7)، في حين أن أتليتيكو مدريد الإسباني سيزور أذربيجان للعب مع كاراباخ (HD4) في المجموعة الثالثة.

وكانت مباريات اليوم الأول من المرحلة الثالثة قد انتهت بحصيلة 31 هدفاً خلال المباريات الثمانية التي أقيمت الثلاثاء. لمشاهدة الأهداف إضغط هنا

المجموعة الأولى

بنفيكا x مانشستر يونايتد

سسكا موسكو x بازل

 

المجموعة الثانية

أندرلخت x باريس سان جيرمان

د3 - مبابي يفتتح التسجيل لفريق باريس سان جيرمان، بهدف جميل

بايرن ميونيخ x سلتيك

د17 - توماس مولور يسجل هدف الافتتاح لبايرن

المجموعة الثالثة

كراباخ  صفر-صفر أتليتيكو مدريد

تشيلسي x روما

-د11 دافيد لويز يخطف هدف التقدم لتشيلسي من تسديدة رائعة

المجموعة الرابعة

برشلونة x أولمبياكوس

د18- برشلونة يسجل هدفه الأول بهدية من اصحاب الأرض بعدما سجل ديميتريوس نيكولاو في مرمى فريقه

يوفنتوس x سبورتينغ لشبونة

-د12 اهتزت شباك جيجي بوفون بالنيران الصديقة عن طريق زميله أليكس ساندرو.

لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة - إضغط هنا

 

للإشتراك في خدمة البث المباشر لـ beIN SPORTS - إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN Connect لنظام Android إضغط هنا 

لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام Android إضغط هنا 

لتحميل تطبيق beIN Connect لنظام IOS إضغط هنا 

لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام IOS إضغط هنا 

دوري الأبطال - دوري أبطال أوروبا - فيفا - يويفا - برشلونة - ريال مدريد - ريال - ميسي - رونالدو - كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - ديبالا - فايسبوك - تويتر - بي ان سبورتس - beIN SPORTS - ترامب - دونالد ترامب - تشيلسي - الدوري الانجليزي الممتاز - الدوري الايطالي - الدوري الاسباني - روما - بوفون -كأس العالم - المونديال - مونديال روسيا - 2017 ، 

يبدو أنك تستخدم خاصية حجب الإعلانات

للاستمرار بتزويدك بمحتوى مميز، قم بتعطيل خاصية حجب الإعلانات