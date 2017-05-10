دوري أبطال أوروبا - أتلتيكو يفوز وريال مدريد يصل النهائي

بلغ ريال مدريد الدور النهائي لمسابقة​ دوري أبطال أوروبا للمرة الثالث خلال المواسم الأربعة الأخيرة، رغم خسارته، اليوم الأربعاء، 1-2 أمام جاره أتلتيكو مدريد في إياب نصف النهائي.

سجل ساؤول نيغيز (12) والفرنسي أنطوان غريزمان (16 من ركلة جزاء) ثنائية أتلتيكو، قبل أن يمنح إيسكو هدفاً غالياً لريال مدريد في الدقيقة 42.

وحسم ريال مواجهة الذهاب بثلاثية نظيفة سجلها نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويلتقي ريال مدريد في النهائي مع يوفنتوس الإيطالي الذي تجاوز موناكو الفرنسي 4-1 في مجموع المباراتين.

- المباراة تنتهي بفوز أتلتيكو ومرور ريال مدريد لخوض المباراة النهائية الخامسة عشرة في تاريخه.

77 - راموس يحرم غاميرو من تسجيل الهدف الثالث في اللحظة الأخيرة.

74 - بنزيمة أفضل لاعب في ريال مدريد حاول تعديل النتيجة برأسه لكنه جانب المرمى.

66 - نافاس يأتي بواحد من أفضل التصديات في دوري الأبطال هذا الموسم، إذ أوقف تسديدة البلجيكي كاراسكو في مناسبة أولى ثم رأسية الفرنسي كيفن غاميرو في مناسبة ثانية.

- النصف الثاني من المواجهة المدريدية بدأها ريال مدريد عبر نجمه كريستيانو رونالدو الذي سدد بقوة من كرة ثابتة تصدى لها أوبلاك بثبات.

- الشوط الأول ينتهي بتفوق أتلتيكو مدريد 2-1، لكن الهدف الذي سجله إيسكو أسكت جماهير "فيسنتي كالديرون" ووضع أصحاب الأرض في مأزق حقيقي إذ باتوا مطالبين بتسجيل 3 أهداف أخرى.

- قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول الأول، نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الثمين بفضل الفرنسي كريم بنزيمة الذي تجاوز ثلاثة لاعبين من أتلتيكو ومنح الكرة للألماني طوني كروس الذي سدّدها زاحفة تصدى لها أوبلاك في مناسبة أولى لكنها عادت أمام إيسكو الذي وضعها بسهولة في الشباك.

25 - بعد مرور أكثر من نصف الشوط الأول، أتلتيكو أنجز المهم وسجل ثنائية زعزعت أركان ريال مدريد ومنحت رجال سيميوني الثقة التي غابت في مواجهة الذهاب.

16 - ربع ساعة على انطلاقة المباراة، توريس يسقط في مناطق الجزاء والحكم التركي تشاكير يمنح ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد، انبرى لها الفرنسي أنطوان غريزمان وسجلها بنجاح مانحاً فريقه التقدم 2-صفر.

12 - أتلتيكو يدرك شباك نافاس، إذ تمكن ساوول نيغيز من التسجيل برأسية متقنة أشعلت مدرجات "فيسنتي كالديرون".

6- لم يتأخر ريال مدريد في الرد، إذ كاد كاد كاسيميرو أن يسجل الهدف الأول للنادي الملكي لولا براعة أوبلاك.

- بداية المواجهة بضغط مبكر من أتلتيكو مدريد الذي كاد كوكي أن يمنحه التقدم بعد 5 دقائق فقط على الانطلاق.

وصول الفريقين إلى ملعب "فيسنتي كالديرون"

التشكيلتان المتوقعتان

أتلتيكو مدريد

أوبلاك - خيمينيث - غودين - سافيتش - فيليبي لويز - كوكي - غابي – ساوول نيغيز - كاراسكو - توريس - غاميرو.

ريال مدريد

نافاس - دانيلو - راموس - فاران - مارسيلو - كروس - كاسيميرو - مودريتش - إيسكو - بنزيمة - رونالدو.

الحكم: التركي جنيات شاكير

ريال مدريد حقق المطلوب في مواجهة الذهاب على ملعب "سانتياغو برنابيو" وفاز بثلاثية نظيفة حملت توقيع أسطورته البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن جماهير أتلتيكو لم تفقد الأمل بتأهل فريقها وتتطلع لتحقيق عودة تاريخية في المباراة الأوروبية الأخيرة للفريق على ملعب "فيثنتي كالديرون".

زيدان المنافس على جبهتي الدوري ودوري أبطال أوروبا، لا يرغب في ترك فرصة الريمونتادا لأتلتيكو وسيدفع بكامل نجومه من أجل مواصلة المسيرة المظفرة نحو النهائي والتفرغ للصراع الكبير مع برشلونة على لقب الليغا.

لا يعاني النادي الملكي من غيابات مؤثرة، إذ يغيب عنه الويلزي غاريث بايل والبرتغالي بيبي واللذان نجح زيدان في إيجاد البديلين المناسبين لهما، لكن غياب الظهير الأيمن دانيال كارفاخال قد يشكل مشكلة للمدرب الفرنسي خاصة مع تذبذب مستوى البرازيلي دانيلو.