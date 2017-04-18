دوري أبطال أوروبا: أتلتيكو في نصف النهائي منهياً مغامرة ليستر

وسجل لأتلتيكو مدريد ساول في الدقيقة 26 وعادل للثعالب جيمي فاردي 61.

وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها أتلتيكو مدريد الدور نصف النهائي للمسابقة في المواسم الأربعة الأخيرة علماً أنه خاض المباراة النهائية مرتين عامي 2014 و2016 وخسر أمام مواطنه وجاره ريال مدريد.

في المقابل، خرج ليستر سيتي مرفوع الرأس في مشاركته الأولى في تاريخه في المسابقةإذ لم يخسر على أرضه.

وحاول ليستر سيتي منذ البداية الضغط على ضيوفه لتسجيل هدف مبكر يحرر لاعبيه من الضغط النفسي لكنه اصطدم بدفاع إسباني قوي أبعد جميع المحاولات.

وكانت أول واخطر فرصة في المباراة في الدقيقة 21 عندما مرر فاردي كرة من داخل المنطقة إلى الياباني شينجي أوكازاكي الذي سددها من مسافة قريبه فوق الخشبات الثلاث (21).

ولم يتأخر رد أتلتيكو مدريد وجاء بعد 5 دقائق افتتح من خلاله التسجيل ساول بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من البرازيلي فيليبي لويس أسكنها إلى يمين الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.

وجرب ساول حظه من تسديدة بعيدة بين يدي شمايكل (31).

ودفع مدرب ليستر سيتي كريغ شكسبير بالمهاجمين الأرجنتيني خوسيه ليوناردو اولوا وبن تشيلويل مكان المدافع التونسي يوهان بنعلوان واوكازاكي مطلع الشوط الثاني.

وكاد شيلويل يدرك التعادل من تسديدة قوية من داخل المنطقة مرت فوق العارضة (50).

ونجح فاردي في إدراك التعادل إثر دربكة أمام المرمى إثر تمريرة عرضية من تشيلويل (61).

وتدخل الدفاع المدريدي في توقيت مناسب لإبعاد كرة قوية لاولوا من مسافة قريبة إلى ركنية لم تثمر (65).

وتصدى المدافع المونتينيغري ستيفان سافيتش ببراعة لتسديدة قوية لفاردي من مسافة قريبة (67).

وضغط الفريق الإنكليزي بقوة في الدقائق الأخيرة دون جدوى.