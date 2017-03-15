دوري أبطال أوروبا - أتلتيكو يحجز مكانه بين الثمانية الكبار

فعلى ملعب "فسينتي كالديرون"، صعد أتلتيكو مدريد وصيف بطل الموسم الماضي إلى ربع النهائي للمرة الرابعة على التوالي بأقل مجهود، مستفيداً من فوزه الكبير ذهاباً خارج قواعد 4-2.

وأتلتيكو هو ثالث فريق إسباني يبلغ هذا الدور بعد العملاقين برشلونة وريال مدريد، علماً بأن اللقب لم يفلت من الأخيرين في السنوات الثلاث الاخيرة حيث فاز بها ريال مدريد مرتين عامي 2014 و2016 وبرشلونة عام 2015.

ودخل أتلتيكو مدريد المباراة في وضع مريح مدركاً أن منافسه في حاجة إلى تسجيل ثلاثة أهداف من دون رد لكي يقلب الامور في مصلحته.

وكان الفريقان التقيا في الدور ذاته عام 2015 وتبادلا الفوز بنتيجة واحدة ذهاباً وإياباً 1-صفر وتأهل النادي الإسباني إلى ربع النهائي بفضل ركلات الترجيح.

وعاد مهاجم أتلتيكو مدريد المخضرم فرناندو توريس إلى التشكيلة بعد تعافيه من ارتجاج في الدماغ لكن بقي طوال الدقائق التسعين على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.

وكعادته اعتمد أتلتيكو عل دفاع منظم بقيادة الأوروغوياني دييغو غودين ومن ورائه حارس المرمى المتألق السلوفيني ياب أوبلاك الذي تصدى لمحاولتين خطيرتين لجوليان براندت وكيفن هولاند منتصف الشوط الثاني.

وأكمل موناكو وأتلتيكو عقد الدور ربع النهائي الذي تقام قرعته الجمعة، ولحقا ببرشلونة وريال ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين وليستر سيتي الذي سيكون ممثل إنكلترا الوحيد في هذا الدور.