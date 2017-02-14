دراكسلر يصعق لاعبي برشلونة بالهدف الثاني

لم يكد لاعبو برشلونة يستفيقون من صدمة استقبال هدف السبق لأمراء باريس، حتى عاجلهم "الصفقة الرابحة" الجديدة لسان جيرمان يوليان دراكسلر بتسجيله الهدف الثاني الذي كان له وقع الصدمة على الفريق الكاتالوني.

الهدف جاء من سيطرة تامة لسان جيرمان المتألق بشدة على ملعبه وبين جماهيره إثر تمريرة رائعة من الإيطالي ماركو فيراتي، وصلت لدراكسلر داخل منطقة جزاء الضيوف فسددها مباشرة صوب المرمى معلناً مضاعفة النتيجة في الدقيقة 40.