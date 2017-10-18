العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

خطأ حارس بنفيكا يضع مانشستر يونايتد على مشارف ثمن النهائي

من قبل
2:57 دقيقة

تسبب خطأ قاتل ارتكبه البلجيكي الصاعد ميل سفيلار "18 عاماً" حارس بنفيكا البرتغالي في تحقيق مانشستر يونايتد لفوز هام بهدف دون رد في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ضمن دوري أبطال أوروبا.

أخطأ حارس بنفيكا البرتغالي، الشاب ميل سفيلار البالغ من العمر 18 عاماً في التعامل مع ركلة حرة مباشرة نفذها مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي الواعد ماركوس راشفورد بأن أمسك الكرة الساقطة ثم دخل بها المرمى، فحقق يونايتد فوزاً هاماً على مضيفه بهدف دون رد الأربعاء في لشبونة في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 

وسجل راشفورد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

وهو الفوز الثالث على التوالي لمانشستر يونايتد فعزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط أمام بازل السويسري العائد بفوز غال على مضيفه سسكا موسكو الروسي بهدفين نظيفين سجلهما الألباني تولان تشاكا في الدقيقة 29 وديميتري أوبرلان في الدقيقة 90.
 

يبدو أنك تستخدم خاصية حجب الإعلانات

للاستمرار بتزويدك بمحتوى مميز، قم بتعطيل خاصية حجب الإعلانات