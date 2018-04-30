أعلن مدرب وقائد ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في العامين الأخيرين الفرنسي زين الدين زيدان وسيرخيو راموس، أن إمكانية بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا للعام الثالث على التوالي تعتبر "حافزاً إضافياً" للنادي الملكي عشية استضافته بايرن ميونيخ الألماني في إياب نصف النهائي.

وكان ريال مدريد عاد بفوز ثمين من ميونيخ 2-1 ذهاباً الأربعاء الماضي. وفي ما يأتي بعض من تصريحات زيدان وراموس في المؤتمر الصحافي عشية المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

"استهداف نهائي ثالث، محفز"

راموس: "بالنسبة لريال مدريد، الحصول على إمكانية خوض مباراة نهائية ثالثة على التوالي يعتبر حافزاً اضافياً. ستكون بمثابة مكافأة لعملنا، واتساقنا. نحن فخورون بالعمل الذي قمنا به. نسهل الأشياء التي تبدو مستحيلة، ولا أحد أبداً توّج بلقبين متتاليين في مسابقة دوري أبطال أوروبا (في نسختها الحديثة). هذا ما يحفزنا، مواصلة تحطيم الأرقام القياسية والفوز بالألقاب (...) بلوغ النهائي سيكون مكافأة لتضحياتنا ونريد أن نحصل على فرصة للدفاع عن لقبنا".

زيدان: "بالطبع، بلوغ النهائي أمر محفز. عندما نلعب الدور نصف النهائي ونرى ما قمنا به مؤخراً، الشيء الوحيد الذي يروج في ذهننا هو أن نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى المباراة النهائية".

لا تخمين ولا عقدة

راموس: "إحدى مزايا ريال مدريد هي أننا ندرس الفرق المنافسة جيداً لنعرف كيف نؤذيها. في مباراة الذهاب عندما كانت النتيجة 1-1، كان يتعين على بايرن ميونيخ البحث عن الفوز وكنا نعرف انه بإمكاننا أن نلحق بهم أضراراً في الهجمات المرتدة. كنا نود أن نسجل أكثر ولكن النتيجة جيدة. سيناريو مباراة الغد سيكون مشابها جداً، يجب على الخصم تعويض هذه النتيجة السلبية وسنحاول نحن استغلال اندفاعه نحو الهجوم. آمل أن نبقى جديين في الدفاع".

زيدان: "المفتاح هو التفكير في الفوز بهذه المباراة، والدخول إلى أرضية الملعب من أجل الفوز، وعدم التراجع، وعدم التكهن، وعدم القيام بأشياء غريبة. يتعين علينا محاولة التسجيل بسرعة. بايرن ميونيخ لن يكون قلقاً، وسيأتي لتقديم مباراة رائعة ونحن نعرف ذلك. علينا أن نكون مستعدين، أكثر من أي وقت مضى، لتقديم مباراة رائعة. وإذا استطعنا القيام بذلك، يمكننا أن نفعل أشياء عظيمة. بايرن سيأتي من أجل اللعب دون أي عقدة".

زيدان، مدرب خبرة

احتفل زين الدين زيدان أول من أمس السبت أمام ليغانيس في الليغا بمباراته رقم 200 كمدرب (57 مع الفريق الرديف لريال مدريد، و143 مع الفريق الأول). لماذا هو أفضل مدرب فني رغم أنه في بداية مسيرته التدريبية؟

زيدان: "أنا لن أتحدث عن أفضل أم لا. بالتأكيد أن لدي خبرة أكثر قليلاً، لكن خبرة اللحظات المهمة، لأنني عشتها. مدربون أكثر كفاءة منّي، هناك الكثير، بالطبع. لدي فرصة التواجد هنا، وعيش أجواء غرف الملابس".

راموس: "النتائج تتحدث عن نفسها. عندما يوجه لي سؤال بخصوص الـ "ميستر" ، لا أستطيع إلا أن أضاعف الثناء عليه، هو مدرب عظيم ونحن فخورون جداً بأنه يشرف على تدريبنا. رغم أنه ليس لديه العديد من سنوات الخبرة وعلى الرغم من أنه تم التشكيك به في كثير من الأحيان، فإن سجله يتحدث عنه ويغلق الكثير من الأفواه".

الثنائية المحلية أم دوري الابطال؟

ما هو الانجاز الاكثر قيمة؟ ثنائية الدوري والكأس التي حققها برشلونة الأحد، أم احتمال تتويج ريال مدريد بلقب ثالث توالياً في دوري الأبطال؟

راموس: "يتوقف الأمر على لمن! برشلونة حقق الثنائية وهي سنة جيدة بالنسبة لهم (...) لكن الفوز بدوري أبطال أوروبا هو أكثر من ذلك بقليل، إنه يعادل هذين اللقبين أو أكثر. سيبقى موسماً رائعاً بالنسبة إليهم، ولكن أيضا بالنسبة لنا إذا نجحنا في الفوز مرة أخرى (بدوري الابطال)".

زيدان: "برشلونة يستحق أن يكون بطلاً. علينا أن نهنئهم، لا شيء آخر. نحن، لدينا الفرصة للوصول إلى نهائي جديد لكننا لم نفز بأي شيء بعد. لقد فازوا بلقبين وقدموا موسماً رائعاً. نحن لا نقوم بتصغير ما فعلوه، ولكن ما سنفعله هو ما يهمنا".