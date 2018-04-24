حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ يثير القلق

إعداد - مازن الريس

تزامنت حالة التدقيق على الحالات التحكيمية المثيرة للجدل مع الترويج لتقنية الفيديو، ولن تكون مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ بعيدةً عن الجدل مهما حدث بها من تفاصيل.

وسيتولى قيادة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ على أرض الأخير، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء الحكم الهولندي بيورن كايبرس وقد لاقى تعيينه جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأنّ مباريات المسابقة شهدت أخطاءً تحكيمية مؤثرة تسببت في إنهاء مشوار بعض الفرق.

ولا شك أن كايبرس يعدّ واحداً من أفضل الحكام في العالم حالياً، إذ يملك صاحب الـ45 عاماً خبرة جيدةً منحته أفضلية على غيره من زملائه لقيادة الكثير من اللقاءات الكبرى.

ويتفاءل عشاق ريال مدريد كثيراً بالحكم الذي كان حاضراً في نهائي أبطال أوروبا 2014 الذي انتصر به ريال مدريد على أتلتيكو مدريد 4-1 بعد التمديد علماً أنّ المباراة المذكورة لم تشهد الكثير من الحديث عن قراراتها التحكيمية كما حصل مثلاً في مباراة ريال مدريد ويوفنتوس بالنسخة الحالية.

ويسترجع من يتابع الكرة الألمانية الذاكرة قليلاً ليخشى من قرارات كايبرس ، نظراً للعديد من قراراته الغريبة في المباراة التي خسرها بوروسيا دورتموند من ريال مدريد 3-1 في دور المجموعات هذا الموسم.

من المعروف عن كايبرس متابعته أشرطة الفيديو للفرق التي سيقوم بالتحكم بها للتعرف على طريقة اللعب وردود افعال اللاعبين

وأخطأ كايبرس في المباراة المذكورة بعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح دورتموند وفقاً للزميل جمال الشريف وقد كان قراره مؤثراً نظراً لعدم احتسابه الخطأ على كارفاخال عندما كانت النتيجة تشير لتقدم ريال مدريد 1-0.

من الجهة الأخرى يعود آخر لقاء قاده الحكم الهولندي لبايرن ميونخ إلى مواجهة البافاري مع مضيفه بنفيكا البرتغالي 2-2 في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا 2015 – 2016، ويأتي التفاؤل الأكبر من وجوده حكماً لمباراة بوروسيا دورتموند الشهيرة أمام ريال مدريد في 2013 والتي شهدت رباعية تاريخية للبولندي ليفاندوفسكي قاد بها فريقه السابق إلى الفوز 4-1.

يعرف الحكم كايبرس "بتكبره" ومن مواقفه التي لا تنسى طرده لإبراهيموفيتش في مباراة سان جيرمان وتشيلسي عام 2015

وجاءت التصريحات متزنة جداً من أصحاب الأرض إذ قال يوب هاينكس: "أعرف السيد كايبرس جيداً، أثق بأنّ أفضل الحكام يتولون قيادة مباريات نصف نهائي أبطال أوروبا، لست قلقاً من الحكم".

ويدخل بايرن ميونخ لقاء ريال مدريد بتركيز عال جداً خاصة وأنّ حامل اللقب أخرجه من ربع نهائي المسابقة الموسم الفائت عقب فوزه عليه في ميونخ 2-1 وفي مدريد 4-2 بعد التمديد دون نسيان أن لقاء العودة شهد الكثير من الاعتراض على بعض الحالات التحكيمية.