حقيقة إصابة محمد صلاح واخر المستجدات

وبعد انتهاء المباراة قال كلوب: "جاء صلاح بجوار خط التماس، وقال إنه يشعر بشيء من آن لآخر، وكان هذا كافياً بالنسبة لي لاخراجه من الملعب حتى بدون سؤال الطبيب".

وأضاف: "بعد ذلك سألته، فقال لي إنه على ما يرام، لكن يتعين علينا أن ننتظر التشخيص الحقيقي، وليس شعور محمد صلاح الشخصي".

وكانت الدقيقة 51 من المباراة بين ليفربول ومانشستر سيتي الإنكليزيين ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم، قد شهدت تعرض محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول للإصابة، ما أسفر عن إخراجها وإدخال زميله جورجينيو فينالدوم بدلاً منه.

وعلم بحسب معلومات غير رسمية أن إصابة محمد صلاح هي في العضلة الضامة، وأنه لمزيد من التأكيد سيخضع للفحوصات اللازمة لمعرفة مدى خطورتها.

وكانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم ليفربول بثلاثية نظيفة، حيث افتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 12، وصنع الهدف الثالث لزميله ماني في الدقيقة 30.