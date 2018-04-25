العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

حقائق وأرقام بعد مباراة ليفربول وروما

2:49 دقيقة

محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح روما بخمسة أهداف لاثنين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا.

اقرأ أيضاً: محمد صلاح يقود ليفربول لانتصار كبير على روما

حقائق وأرقام بعد مباراة ليفربول وروما:

  • ليفربول ثاني فريق يسجل في تاريخ دوري الأبطال خمسة أهداف في نصف نهائي المسابقة. 

  • المباراة عرفت غزارة تهديفية على غرار نصف نهائي آيكس وبايرن ميونيخ عام 1995 (انتهت 5-2 لصالح آياكس). 

  • ليفربول هو أول فريق في تاريخ دوري الأبطال الذي لديه 3 لاعبين سجل كل واحد منهم 8 أهداف أو أكثر في موسم واحد. 

  • محمد صلاح وفرمينو سجل كل واحد منهما 10 أهداف في حين وقع مانيه على 8 أهداف. 

  • محمد صلاح وقع على 43 هدفا في كل المسابقات مع ليفربول هذا الموسم. 

  • جيمس ميلنر صنع 8 تمريرات حاسمة في دوري الأبطال هذا الموسم. 

اقرأ أيضاً: محمد صلاح يتلقى الاشادة من نجوم العالم

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

     لتحميل تطبيق BEIN CONNECT لنظام ANDROID إضغط هنا

    لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام ANDROID إضغط هنا

     لتحميل تطبيق BEIN CONNECT لنظام IOS إضغط هنا

     لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام IOS إضغط هنا

كما يمكنكم متابعتنا على صفحات التواصل الإجتماعي:

                               

دوري أبطال أوروبا ليفربول محمد صلاح