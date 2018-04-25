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حقائق وأرقام بعد مباراة ليفربول وروما:

ليفربول ثاني فريق يسجل في تاريخ دوري الأبطال خمسة أهداف في نصف نهائي المسابقة.

المباراة عرفت غزارة تهديفية على غرار نصف نهائي آيكس وبايرن ميونيخ عام 1995 (انتهت 5-2 لصالح آياكس).

ليفربول هو أول فريق في تاريخ دوري الأبطال الذي لديه 3 لاعبين سجل كل واحد منهم 8 أهداف أو أكثر في موسم واحد.

محمد صلاح وفرمينو سجل كل واحد منهما 10 أهداف في حين وقع مانيه على 8 أهداف.

محمد صلاح وقع على 43 هدفا في كل المسابقات مع ليفربول هذا الموسم.