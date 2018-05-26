حزن وغضب في القاهرة

في السياق ذاته خيمت أجواء من الحزن والغضب في مقاهي القاهرة حيث تجمع عدد كبير من أنصار محمد صلاح، وقال عبد العزيز عبد التفاح المهندس البالغ من العمر 27 عاماً والذي تابع المباراة في أحد مقاهي القاهرة في أجواء رمضانية: " إنه (صلاح) أحد أبناء بلادنا ونحن نحزن عندما يحصل له أي شيء".

وبعد أن تناول المصريون الإفطار، بدأوا يتوجهون إلى مقاهي القاهرة لكي يتابعوا نجمهم المفضل الذي اختير أفضل لاعب في أفريقيا وفي الدوري الانكليزي الممتاز الموسم الفائت.

وعند مدخل مقهى زهرة البستان حيث تواجد جمهور غفير، يمكن رؤية صورة ضخمة لمحمد صلاح. وكان أنصار صلاح يصرخون في كل مرة كان يظهر وجهه على الشاشة الصغيرة لكن فرحتهم لم تطل كثيراً لأن صلاح تعرض لإصابة في كتفه إثر كرة مشتركة مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس في الدقيقة 30 ولم يتمكن بعدها من اكمال المباراة.

وكما بكى صلاح لدى مغادرته الملعب، بكى أنصاره أيضا في حين كال البعض "الشتائم" باتجاه راموس.

