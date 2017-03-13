جدل أحقية برشلونة في الريمونتادا لا يزال مستمراً

ورغم الأداء السيء للضيف الفرنسي الذي لم ينفعه فوزه ذهاباً 4-0 إلا أن جدل كبير رافق قرارات الحكم الألماني دينيز أيتيكين في هذه المباراة التي وصفت بالمعجزة الكاتالونية.

وقدم برشلونة أداءً بطولياً فذاً خصوصاً من قبل الساحر البرازيلي نيمار الذي قاد الفريق للوصول إلى ربع النهائي.