تقديم مباراة ريال مدريد وتوتنهام وموعد البث المباشر ضمن دوري ابطال اوروبا

تقديم المباراة | صدارة المجموعة الثامنة عنوان مباراة ريال مدريد وتوتنهام حيث يرتقب أن يكون الاختبار الأصعب لكل من الطرفين لحينه بعدما حقق كل منهما فوزين في مبارتين كان خلالها كل من رونالدو وكاين نجوم فوق العادة.

فريق ماوريسيو بوكيتينيو يؤدي على نحو ممتاز محلياً وقارياً، ففي الدوري الإنكليزي يحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة، ويشارك ريال صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط.

أما ريال مدريد حامل لقب الأبطال في آخر موسمين فيحتل ايضا المركز الثالث في الدوري برصيد 17 نقطة بعد بداية متعثرة وبطيئة لاسيما على ارضه وهو ادى افضل عروض الموسم في دوري الابطال لاسيما امام دورتموند.

ويعدّ توتنهام وريال مدريد الوحيدين اللذين حققا فوزين ضمن مجموعة واحدة لحينه، ما يعني أن المباراة القادمة ستشهد إنهاء هذه الميزة حكماً مهما كانت النتيجة، وإن كان من فائز سيضع قدماُ في دور الـ١٦.

الجولة الاولى أسفرت عن فوز ريال مدريد على ابويل 3-0 ومن ثم على دورتموند في الثانية 3-1 خارج أرضه، فيما هزم توتنهام ضيفه الألماني في الأولى 3-1 وفي الثانية سحق مضيفه القبرصي 3-0.

أخبار ومستجدات ريال مدريد وتوتنهام

يفتقد ريال مدريد لغاريث بيل لإصابة في ربلة الساق علماً أن زيدان لم يعط جواباً واضحاً حول وضعه: "لا أستطيع القول متى يعود، لكنه أفضل لا أستطيع القول إن كان سيعود في أسبوع أو عشرة أيام، سوف نرى".

وتابع زيدان: "إنه يتحسن كل يوم، واجه مشكلتين في دورتموند ومن ثمّ مشكلة أخرى في ربلة الساق، نأخذ الامور بروية ويجب ان نكون صبورين".

وسيكون لوكا مودريتش حاضراً لمواجهة فريقه السابق، في حين شهدت آخر مباراة في الدوري امام خيتافي عودة مارسيلو وثيو هيرنانديز وطوني كروس.

وفيما اراح زيدان في مباراته التدريبية المئة مع ريال، الحارس كيلور نافاس، ينتظر أن نراه في مباراة توتنهام فيما يبقى ماتيو كوفاتشيتش في لائحة الغيابات مع داني كافاخال، الذي سيفاضل في تعويضه بين ناتشو واشرف حكيمي ابن الـ١٨ عاماً.

من جهة توتنهام يحوم الشك حول جهوزية داني روز العائد حديثاً من اصابة طويلة وبن دافيس وجورج كيفن نكودو الذي اصيب أمام بورنموث السبت، فيما يبقى في لائحة الغيابات فيكتور وانياما وموسى ديمبيلي، اما ديلي الي فموقوف.

المواجهات السابقة

سبق للفريقين أن التقيا أربع مرات منها مرتان في دوري الأبطال، عام 2011 حين فاز ريال ذهاباً واياباً 1-0 و4-0 في مدريد. كما سبق ان لعبا عام 1985 في ربع نهائي كأس الاتحاد الاوروبي ففاز ريال في لندن 1-0 وتعادلا في الإياب سلباً.

أرقام | ريال مدريد vs توتنهام

اكثر فريق واجهه توتنهام دون التسجيل في مرماه في المسابقات الأوروبية هو ريال مدريد (اربع مباريات)

لم يخسر ريال مدريد اي مباراة في آخر 29 مواجهة في مرحلة المجموعات لمسابقة دوري الأبطال. (فاز في 22 وتعادل 7)

أخفق ريال مدريد في التسجيل مرة واحدة فقط في آخر 52 مباراة لعبها في مرحلة مجموعات دوري الأبطال (0-0 أمام باريس في اكتوبر 2015).

فاز توتنهام في أول جولتين من دوري الأبطال لأول مرة له في المنافسة – لقد سجل 6 أهداف من 8 تسديدات على المرمى.

سجل هاري كاين 7 أهداف في 5 مباريات لعبها في دوري الأبطال – لقد ساهم في إحراز جميع أهداف توتنهام الستة هذا الموسم في المنافسة (سجل 5 صنع 1).

رونالدو vs كاين

لا شك أن المواجهة المصغرة غير المعلنة بين رونالدو كاين ستشد الأنظار، مع فرض الإنكليزي نفسه واحدا من ابرز مهاجمي العالم تهديفيا وفعالية.

وسجل كاين لحينه ٦ اهداف في الدوري و٥ في دوري الابطال هذا الموسم، مقابل تسجيل رونالدو لهدف في الدوري جاء امام خيتافي في اخر جولة واربعة اهداف في دوري الابطال، علماً انه غاب اربع مباريات محلية للإيقاف.

واشاد زيدان بقدرات كاين في ظهوره الاعلامي يوم الاثنين معتبرا اياه مهاجم ديناميكي متحرك وهداف ممتاز، لكنه لم يعلق على اي من شائعات انتقاله مستقبلاُ الى ريال مدريد.

وسجل كاين البالغ ٢٤ عاماً، ٤٣ هدفا عموماً خلال العام الحالي ٢٠١٧ وهو ذات رصيد الدون البرتغالي.

مباراة ريال مدريد وتوتنهام: تشكيلتا الفريقين المتوقعتان المركز ريال مدريد توتنهام حراسة المرمى نافاس ليوريس الدفاع ناتشو، فاران، راموس، مارسيلو تريبييه، سانشيز، الديرفيرلد، فيرتخوين الوسط كاسيميرو، مودريتش، كروس، ايسكو داير، وينكس، سون، اريكسون، سيسوكو الهجوم بنزيمة، رونالدو كاين

فيما يلي تفاصيل مواجهة ريال مدريد وتوتنهام لمشاهدة مباشرة اينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

موعد مباراة ريال مدريد وتوتنهام اليوم وتوقيت البث المباشر

• متى؟ تجري المباراة يوم الثلاثاء 17 اكتوبر وتنطلق في تمام الساعة 21:45 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة،

• أين؟ يستقبل اللقاء استاد سانتياغو برنابيو.

القناة الاستوديو المباراة HD 1 21:30 22:45 مكّة المكرّمة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتوتنهام اليوم بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

من سيعلق على المباراة؟

سيتولى الزميل عصام الشوالي التعليق على مباراة ريال مدريد وتوتنهام المنتظرة، ليكتمل معه المشهد الكروي المنتظر حصرياً على beIN SPORTS.