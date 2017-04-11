تأجيل مواجهة دورتموند وموناكو إلى يوم غد الأربعاء

وأعلنت الشرطة الألمانية أن الحافلة التي كانت تقل لاعبي دورتموند تعرضت لانفجار ثلاث "عبوات ناسفة" بعيد مغادرتها الفندق، متجهة إلى الملعب الذي يبعد زهاء 12 كلم، مشيرة إلى إصابة شخص.

وأكد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن الانفجارات أدت إلى إصابة مدافعه الإسباني الدولي مارك بارترا (26 عاماً) بجروح في ذراعه، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأعلن النادي على الاثر إرجاء المباراة، على أن تقام الساعة 16.45 بتوقيت غرينيتش الأربعاء.

وأذيع خبر تأجيل المباراة على مكبر الصوت داخل الملعب الذي كان مكتظاً بالجماهير، وطلب منهم البقاء في أماكنهم "نحو نصف ساعة" قبل الخروج.

وكان المتحدث باسم الشرطة غونار فورتمان قال لوكالة فرانس برس "انفجرت ثلاث عبوات ناسفة عندما تحركت الحافلة" من الفندق إلى الملعب الذي يستضيف مباراة الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي، مشيراً إلى أن نوافذ الحافلة تحطمت وأصيب شخص في داخلها.

ولم تقدم الشرطة تفاصيل حول العبوات التي وضعت على الطريق.

وأشار دورتموند عبر "تويتر" إلى أن "حافلة الفريق كانت ضحية انفجار قرب فندقه، لكن اللاعبين بأمان"، مؤكداً "ليس هناك خطر داخل الملعب أو بالقرب منه.

وتشهد ألمانيا حالة استفنار أمني منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما قام سائق شاحنة بدهس تجمع من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي مباراة ثانية ضمن الدور ربع النهائي، تقام في تورينو مباراة بين بطل إيطاليا يوفنتوس وضيفه بطل إسبانيا برشلونة الإسباني، على أن تقام الأربعاء مباراتا بايرن ميونيخ الألماني وضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وليستر سيتي الإنكليزي وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني.