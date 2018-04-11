بوفون: نستعد لمواجهة ريال مدريد الصعبة

أبناء المدرب أليغري الذين لم يستفيقوا بعد من صدمةِ هزيمةِ الذهاب على ملعبهم وأمام جماهيرهم بثلاثية نظيفة يريدون الدفاعَ عن كاملِ حظوظهم في مواجهةِ الإياب من أجل التأهل إلى الدور المقبل، رغم إدراكِهم لصعوبة المهمة أمام فريق ٍ محنك لديه خبرة ٌ كبيرة في هذه المسابقة .

