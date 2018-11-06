قطع بورتو البرتغالي شوطاً كبيراً للتأهل إلى ثمن النهائي بعد فوزه على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 4-1 الثلاثاء في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وتناوب على أهداف بورتو كل من المكسيكيين هيريرا وكورونا (2 و67) والمالي ماريغا (42) والبرازيلي أوتافينيو 90+3، بينما تكفّل البيروفي فارفان بهدف الضيف (59).

وحافظ بورتو على صدارته للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط بينما بقي الخاسر بلا رصيد من النقاط وخرج من المسابقة.

وعزّز شالكه الألماني من فرصه بالتأهل أيضاً بعد فوزه على ضيفه غلطة سراي التركي بفضل هدفي النمسوي بورغستالر وأوته (4 و57).



ورفع شالكه رصيده إلى 8 نقاط بينما تجمد رصيد الخاسر عند 4 نقاط.