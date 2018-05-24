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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

بماذا وعد محمد صلاح جماهيره قبل نهائي الأبطال ؟

1:24 دقيقة

أكد المصري محمد صلاح نجم ليفربول أنه في غاية الحماس لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد من أجل الفوز باللّقب الذي تنتظره جماهير النادي منذ العام 2005.

وعن مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم روسيا 2018، وعد محمد صلاح الجماهير المصرية خصوصاً والعربية عموماً أن يكون مشوار المنتخب في المونديال أبعد مما يتوقعه الجميع.

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دوري أبطال أوروبا ليفربول محمد صلاح المنتخب المصري