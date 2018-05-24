بماذا وعد محمد صلاح جماهيره قبل نهائي الأبطال ؟

وعن مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم روسيا 2018، وعد محمد صلاح الجماهير المصرية خصوصاً والعربية عموماً أن يكون مشوار المنتخب في المونديال أبعد مما يتوقعه الجميع.
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