برشلونة - يوفنتوس: الروح الرياضية تتجلى في كامب نو

وانتهى اللقاء بالتعادل 0-0 فتأهل يوفي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مستفيداً من فوزه العريض ذهاباً في تورينو 3-0.

ووقف داني ألفيش إلى جانب مواطنه نيمار الذي بدا عليه التأثر أكثر من سواه في لاعبي برشلونة.

واستكملت صور الروح الرياضية التي ظهرت في مباراة الذهاب قبل أسبوع في إيطاليا إذ عانق العديد من اللاعبين نظرائهم في الفريق الآخر.

ولطلما اتسمت العلاقة بين يوفي وبرشلونة بالود ظهر ذلك جلياً في تصريحات أحد رموز برشلونة بعد المباراة بيكيه حين تمنى بشكل واضح فوز يوفنتوس بالبطولة.

كما توجه حساب برشلونة على تويتر بالتهنئة لمنافسه مباشرة بعد بلوغ الأخير المربع الذهبي.

Complimenti alla @juventusfc per l'accesso alle semifinali di Champions League pic.twitter.com/nGNt7300tB — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 19, 2017

وفيما يلي القسم الأول من الصور والتي جاءت بعد انتهاء مباراة كامب نو:

صور من مباراة الذهاب: