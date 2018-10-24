وحلق برشلونة في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات فيما اكتفى إنتر بالمركز الثاني 6 نقاط، ثم توتنهام 1 وإيندهوفن 1 بعد تعادلهما 2-2 اليوم أيضاً.

وسجل لبرشلونة ثنائيته البرازيلي رافيينا لاعب إنتر السابق 32 وخوردي ألبا 83.

وكان الرهان كبيراً على المدرب فالفيردي لتحقيق الانتصار المقرون بالأداء الجيد بغياب نجمه ليونيل ميسي.

وكان لاعبو برشلونة على قدر المسؤولية بالأخص سواريز وبوسكيتس ورافينا وألبا، فقدموا مع بقية اللاعبين عرضاً ممتازاً في الشوط الأول، وجيداً في الثاني.

وفاز برشلونة في المباريات الثلاث الأولى من دوري الأبطال في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وفاز برشلونة بـ 21 مباراة من أصل 27 مباراة في دوري أبطال أوروبا بدون ليونيل ميسي منذ أول ظهور له في المسابقة (تعادل 2 وخسر 4).

تابعوا أبرز أحداث المباراة:

نهاية المباراة بفوز برشلونة على إنتر 2-0

- د 90 خوردي ألبا يرسل عرضية غاية في الروعة لسواريز الذي سددها مباشرة تصدى لها هندانوفيتش.

شارك لاعب نادي برشلونة جوردي ألبا بشكل مباشر في تحقيق أهداف أكثر من أي مدافع آخر في دوري الأبطال هذا الموسم (هدف واحد وثلاث تمريرات حاسمة).

(هدف د 83 ألبا يوقع على الثاني بعد لعبة رائعة من فيدال إلى راكيتيتش ثم إلى الظهير الإسباني الذي سددها بيسراه).

- البديل السنغالي كيتا يحاول برأسية لإنتر وجدت أحضان تير شتيغن.

- د 70 سواريز وكوتينيو يضيعان فرصة مزدوجة بعد هجمة مرتدة خطرة للغاية على مرمى إنتر.

- د 65 سواريز يسدد حرة مباشرة لكن إنتر أبدع في إبعادها.

- د61 لانغلي يتابع الكرة من مسافة قريبة وهندانوفيتش مرة جديدة في الموعد.

- د 58 سواريز يقدم أداءاً عالياً ويسدد كرة قوية بعد مجهود فردي لكن هندانوفيتش يحمي مرماه.

- إنتر يدخل الشوط الثاني ضاغطاً على مرمى منافسه

- د 50 البديل بولتانو يهدد مرمى برشلونة بتسديدة قوية يبعدها تير شتيغن

- بداية الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول بتقدم كاتالوني بالأداء قبل النتيجة.

- 45+2 كوتينيو يسدد حرة مباشرة تصطدم بميرندا وتخرج بلا خطورة.

- د 38 فيسينيو يسدد كرة قوية عادت من رأس بيكيه علت عارضة تير شتيغن.

(الهدف الأول لرافينيا في دوري الأبطال بعد 18 مباراة)

- هدف د 32 رافينيا يحرز الهدف الأول بعد أن قاد الهجمة من منتصف الميدان وتبادل الكرة مع سواريز.

- د 27 تبادل ممتاز للكرات بين ألبا وسواريز ورافينيا سددها الأخير لكن هندانوفيتش كان لها صاحياً.

- د 18 سمير هندانوفيتش يتصدى لأخطر كرة أرسلها لانغلي برأسه بعد ركينة رفعها كوتينيو.

- د 16 إيكاردي كاد أن يكون أول من يهز الشباك حين تلقى كرة من بيريزيتش لكنها ضيعها بسبب تغطية جيدة من تير شتيغن.

- د 13 كوتينيو يجرب حظه بتسديدة معتادة منه لكنها تمر بسلام.

- الحكم البلجيكي أوفيدو هاتسيغان يطلق صافرة بدء المباراة

