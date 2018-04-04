برشلونة يفوز على روما ويضع قدماً في نصف النهائي

على معقله "كامب نو"، وبالرغم من غياب اسم نجمه الأول، ليونيل ميسي، على لائحة الهدّافين، نجح برشلونة في الاستفادة من مساهمة فعالة للنيران الصديقة التي تكفلت بالهدفين الأوليين عن طريق كل من دانييلي دي روسي (38) وكونستانتينوس مانولاس (55)، في حين أضاف المدافع جيرارد بيكيه الهدف الثالث (59)، ومن ثم أعاد إدين دزيكو الأمل لروما بتوقيع الهدف الوحيد لفريقه (80)، غير أنّ سواريز عاد ليبخّر آمال روما منطقياً بتوقيعه الهدف الرابع (87).

جدير بالذكر، أنّ مباراة الإياب ستلعب الثلاثاء المقبل على معقل نادي العاصمة الإيطالية "أولمبيكو".

أحداث المباراة لحظة بلحظة

نهاية المباراة

- دق 87: لويس سواريز يقتل روما بالهدف الرابع ويغتال حلمه سريعاً بعد طمأنينة مؤقتة انتابته بتسجيل الهدف الأول.

- دق 80: البوسني إدين دجيكو يمنح روما هدفاً مهماً لروما بعد تلقيه كرة من بيروتي نجح في استلامها داخل المنطقة.

- دق 59: جيرارد بيكيه يستثمر عملاً هجومياً منظماً بدأ من ميسي وأكمله سواريز بتسديدة ماكرة ردّها بيكر أمام مدافع لاروخا الذي تكفل بتوقيع الهدف الثالث.

- دق 57: راكيتيتش في تهديد خطير لمرمى روما يسدّد صاروخية والحارس بيكر موجود للتصدي.

- دق 56: روما يواصل تقديم الهدايا لبرشلونة وهذه المرة تكفل المدافع اليوناني كونستانتينوس مانولاس بوضعها في مرماه بعد ضغط من الفرنسي صامويل أومتيتي.

- دق 47: جوردي ألبا في محاولة جريئة يسدّد بقوة والحارس بيكر يتصدى بصعوبة لتسقط الكرة أمام سواريز مجدداً ولكنّ الأخير فشل في استثمارها بالشكل الأنسب.

- دق 46: لورينزو بيليغريني في تهديد مبكر في الشوط الثاني ومن كرة رأسية كاد يعدّل النتيجة.

بداية الشوط الثاني

استنتاج: في شوط أول من أسوء الأشواط التي قدمها برشلونة في المواسم الأخيرة.. نجح الفريق الكتالوني في الدخول إلى حجرات الملابس بأسبقية هدف عبر نيران صديقة لقائد فريق روما دانييلي دي روسي، الذي قام بما عجز عنه خط الهجوم طيلة 45 دقيقة.

نهاية الشوط الأول

- دق 38: دانييلي دي روسي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه يوقع أول أهداف برشلونة.

- دق 28: المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز في تهديد جديد لمرمى الضيف الإيطالي وذلك عبر تسديدة أرضية قوية ردّها الحارس أليسون بيكر بصعوبة بالغة.

- دق 18: الكرواتي إيفان راكيتيتش من تسديدة مخادعة كاد يعلن موعد الهدف الأول غير أنّ كرته اصطدمت بالقائم.

- دق 10: النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يستهل تهديداه لمرمى الضيوف بتسديدة بعيدة المدى ردّها الحارس البرازيلي أليسون بيكر على مناسبتين.

- بداية المباراة

برشلونة - روما.. تشكيلة الفريقين

يستحوذ البث المباشر لمباراة برشلونة وروما اليوم على الأنظار حيث ينتظر عشاق النادي الكاتالوني انتفاضة في دوري أبطال أوروبا بعد الأداء السلبي ضد إشبيلية في الدوري الإسباني.

مباراة برشلونة وروما تأتي في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث تعد المواجهة محطة مهمة للغاية لفريق المدرب فالفيردي عليه إجتيازها وتحقيق نتيجة إيجابية للغاية، إذا ما أراد المضي قدماً في أمجد الكؤوس.

• مباراة برشلونة وروما متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD2 بدءاً من الساعة 21:45 بتوقيت مكّة المكرمة يوم الأربعاء.



• كما يمكنكم متابعة المباراة عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليقود فريقه برشلونة الإسباني في مواجهة روما على ملعب كامب نو.

وتبدو كفة برشلونة المتوج باللقب الأوروبي خمس مرات آخرها 2015، راجحة على حساب ضيفه الإيطالي الأقل خبرة قارياً.

ويدخل برشلونة المباراة مطمئناً نوعاً ما إلى اقترابه من لقب الدوري الإسباني، ومستعيداً ميسي الذي غاب بداعي الاصابة أواخر الشهر الماضي عن مباراتين وديتين لمنتخب بلاده ضد إيطاليا (2-0) وإسبانيا (1-6)، ثم عن بداية مباراة فريقه مع إشبيلية محلياً السبت، قبل أن يدفع به مدربه إرنستو فالفيردي في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، علماً أن النادي الكاتالوني انتظر حتى الدقائق الأخيرة لتسجيل هدفيه.

وغاب ميسي عن التشكيلة الأساسية لبرشلونة خمس مرات هذا الموسم في الدوري المحلي ودوري ابطال اوروبا، ففاز الفريق الكاتالوني مرتين وتعادل ثلاث مرات آخرها كان ضد اشبيلية بعد نزوله.

ولم يشارك ميسي في ذهاب ثمن نهائي كأس إسبانيا ضد سلتا فيغو فتعادل الفريقان 1-1، وعندما شارك في الإياب اكتسح برشلونة منافسه 5-0.

ويملك برشلونة خطاً خلفياً قوياً بوجود الحارس الألماني مارك-اندريه تير شتيغن والمدافعين جيرار بيكيه وسيرجيو بوسكتس والفرنسي صامويل أومتيتي.

