عاد برشلونة الإسباني بنقطة تعادل من أرض إنتر ميلان الإيطالي 1-1 منحته بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية في دور المجموعات من البطولة.

ورفع برشلونة، الفائز باللقب خمس مرات، رصيده إلى 10 نقاط من أربع مباريات في المجموعة الثانية، بفارق 3 نقاط عن إنتر، فيما رفع توتنهام الإنكليزي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث بفوزه المتأخر على ضيفه آيندهوفن الهولندي 2-1.

وغاب عن تشكيلة برشلونة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، وجلس على المدرجات لعدم تعافيه تماماً من كسر في ذراعه خلال مباراة في الدوري المحلي ضد إشبيلية في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

واختار فالفيردي الذي فاز فريقه في أربع مباريات في مختلف المسابقات في غياب ميسي قبل الحلول على إنتر، الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي للعب بجانب الأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي كوتينيو في هجوم برشلونة.

في المقابل، عاد من إصابة في كاحله لاعب الوسط البلجيكي راديا ناينغولان إلى تشكيلة إنتر المنتشي من فوزه في سبع مباريات توالياً في الدوري الإيطالي.

وفي المجموعة عينها، قلب توتنهام الإنكليزي تأخره وفاز على ضيفه ايندهوفن الهولندي 2-1 بهدفين متأخرين من هدافه الدولي هاري كاين (78 و89)، وذلك بعد أن افتتح الفريق الهولندي التسجيل إثر ضربة ركنية مطلع الدقيقة الثانية لعبها لوك دي يونغ رأسية قوية في الشباك في الدقيقة الأولى من المباراة.



أحداث مواجهة إنتر ميلان - برشلونة

الدقيقة 87 - إيكاردي يتعادل سريعاً لإنتر ميلان بعد أن سيطر على الكرة داخل منطقة الجزاء تحت ضغط من سيرجي روبيرتو ثم سدد في المرمى مسجلاً الهدف الأول للفريق الإيطالي.

الدقيقة 83 - البديل البرازيلي مالكوم يفجر موهبته أخيراً ويحرز هدف برشلونة الأول من تسديدة أرضية زاحفة سكنت شباك حارس إنتر هاندانوفيتش.

الدقيقة 65 - أخطر فرص إنتر في اللقاء على الإطلاق، بريسيتش انطلق من الجانب الأيسر ثم رفع كرة عرضية رائعة انقض عليها بقوة بوليتانو برأسه إلا أن الكرة ذهبت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 60 - حكم اللقاء يلغي هدفاً لبرشلونة أحرزه سواريز لأن الكرة تخطت خط المرمى.

الدقيقة 54 - ماتياس فيتشينو كان قريباً جداً من التسجيل في مرمى برشلونة عندما تهيأت أمامه كرة عرضية من الجانب الأيسر أرسلها بريسيتش إلا أن فيتشينو استقبلها وظهره للمرمى فسددها ساقطة ذهبت إلى خارج الملعب .

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بين إنتر ميلان وضيفه الثقيل برشلونة

الدقيقة 30 - برشلونة اقترب جداً من التسجيل عثمان ديمبلي مر من مدافعين ثم سدد الكرة صوب المرمى إلا أنها ارتدت من قدم سواريز وذهبت باتجاه سيرجي روبيرتو إلا أن دفاع الإنتر أخرجها لركنية، ولعبت الركنية عقب ذلك فوصلت إلى سواريز سددها الأخير أرضية إلى خراج الملعب.

الدقيقة 28 - أخيراً نشط إنتر ميلان تمريرة ثلاثية بين ماتيو بوليتانو وإيكاردي وايفان بيريسيتش ودخل الأخير إلى منطقة جزاء البرشا إلا أن الكرة ذهبت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 20 - برشلونة بدأ يستحوذ على الكرة في وسط ملعب إنتر ميلان وأخيراً تهيأت الكرة أمام لويس سواريز مهاجم العملاق الكاتالوني إلا أنه لعبها كرة ساقطة إلى خارج الملعب " حتى الآن لا توجد أي خطورة على المرميين".

الدقيقة الخامسة: الهدوء يغلف أحداث المباراة حتى الآن، والحذر واضح على أداء الفريقين.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة

تشكيلة الفريقين