برشلونة العودة الأعظم

محمد عمر موسى

لعب إنريكي بخطة 3-4 -3 أمام تحد يعتبر الأصعب تاريخيا في دوري الأبطال، إذ لم يذكر - قبل هذه المباراة - أن حقق فريق في دوري الأبطال فوزا يعيده إلى مشوار التأهل بعد أن خسر بأربعة أهداف مقابل لاشيء في لقاء الذهاب.

باشر أصحاب الأرض الضغط العالي منذ بداية المباراة، فكان لهم نصيب الهدف الأول بعد أقل من دقيقتين عن طريق الأوروغوياني لويس سواريز برأسية باغتت حارس المرمى.

رد باريس سان جيرمان بهجمة خطيرة عن طريق لاعب وسطه الألماني دراكسلر التي حاول بها التمرير ولكن الكرة لمست يد المدافع ماسكيرانو، لكن الحكم لم يحتسبها ركلة جزاء لعدم نية اللمس.

قبل الدقيقة 17 من عمر المباراة أعلن نيمار عن تألقه وتسدد كرة خطيرة جاورت مرمى تراب. ومن هنا أكمل برشلونة ضغطه الذي لم يتوقف تاركا الباريسيين في حالة من الذهول. ثم ارتدت تمريرة الرسام إنيستا من المدافع مباشرة نحو مرمى تراب، حصد منها برشلونة هدفه الثاني.

عادت الأحوال إلى حالها في الشوط الثاني وسجل ميسي الهدف الثالث من علامة الجزاء في منتصف الدقيقة السابعة والأربعين. بعدها ببضعة دقائق كاد كافاني أن يخطف هدفا يسرق قلوب عشاق النادي الباريسي ولكن القائم حرمه من تحقيق ذلك.

لم يكتف باريس سان جيرمان بالمشاهدة فقد صعب إدينسون كافاني المهمة على برشلونة بتسجيله هدفا رائعا وثمينا بعدما استثمر تمريرة رأسية من زميله كورزاوا وسدد الكرة على الطائر لتستقر في مرمى الحارس تير شتيغن.

بداية الحكاية - حكاية السامبا – في العزف المنفرد

الدقائق الثمانية الأخيرة التي غيرت التاريخ بدأت من عند نيمار، فقد استثمر البرازيلي مخزونه المهاري في تسديد الكرات الثابتة عندما نجح في مغالطة كيفن تراب.

ولم تمض دقيقتان بعد الهدف الرابع، إلا أن استفاد سواريز من خطأ داخل منطقة الجزاء، وأوكلت المهمة لنيمار وقع فيها على الهدف الخامس وفتح لبرشلونة باب المنافسة على بطاقة التأهل لربع النهائي بعد التعادل في مجموع المباراتين.

لم يترك نيمار ورفاقه أي ثانية تسمح للباريسيين بالتنفس، حتى شتيغن ترك مرماه في مهب الريح وخرج ليحاول صنع المعجزة رفقه زملائه. وقبل ثوان معدودة من نهاية المباراة أرسل نيمار تمريرة الخلاص في عمق الدفاع، وصلت سيرجيو روبيرتو الذي اكتفى بلمسة واحدة ليأتي بـ "قبلة الوداع".

حصل دي ماريا وكافاني على فرصتين غاليتين لقتل المباراة، ولكن المطالب لا تأتي بالتمني، ففرصة كافاني قام شتيغن بالتصدي لها والأخرى كانت أقرب لخارج المرمى بعد تدخل من ماسكيرانو.

الروح القتالية العالية والإصرار والتركيز كانوا أهم ما ميز برشلونة، كما مكنت التبديلات التي قام بها إنريكي ولعب كامل أوراقه التكتيكية من ضمان تأهل برشلونة للدور ربع النهائي للمرة 15 في تاريخه.

إنريكي الذي صرح "إن كان هنالك فريقه بإمكانه أن يسجل ستة أهداف في مرمى باريس سان جيرمان فهو برشلونة" حقق الريمونتادا ونال ما يريد.