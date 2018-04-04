العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم حصرياً عبر beIN SPORTS - محمد صلاح ضمن تشكيلة ليفربول

من قبل
2:56 دقيقة

البث المباشر للمواجهة الإنكليزية الصرفة بين ليفربول ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا متاحة حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

رابط مباراة ليفربول ومانشستر سيتي على الانترنت

 

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم متاحة في بث مباشر على beIN SPORTS HD1 بتعليق الزميلين عصام الشوالي وخالد الحدي، بدءاً من الساعة 21:45 بتوقيت مكّة المكرمة.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر على الانترنت وبدون تقطيع على beIN CONNECT.

 

تشكيلة الفريقين:

محمد صلاح في تشكيلة يورغن كلوب

 

غياب أغويرو لا يزال مستمراً عن صفوف السيتي

 

ما قبل المباراة

ستتركز العيون على البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي إذ من المنتظر أن تكون مواجهة مثيرة ومليئة بالأهداف.

تجمع مواجهة أنفيلد رود بين عملاقين إنكليزيين يحدوهما أمل كبير وطموح غير محدود بفرض نفسهما في المشهد الأوروبي.

التاريخ مع ليفربول والحاضر مع سيتي

ويقف التاريخ إلى جانب ليفربول الأكثر شهرة من خلال المشاركات وإحراز الألقاب خارج حدود الوطن.

ولكن الحاضر مع سيتي الذي يسير نحو إحراز لقب الدوري المحلي للمرة الخامسة في تاريخه، سجلا يقتصر على لقب أوروبي وحيد في كأس الكؤوس في موسم 1969-1970، والتي الغيت لاحقاً ودمجت بكأس الاتحاد الاوروبي، وتعرفان حاليا باسم الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

وتعج صفوف الفريقين باللاعبين المحترفين من الطراز العالمي، ويعتمدان أسلوبا هجومياً يعول فيه ليفربول على المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنكليزي حالياً، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، وفي مواجهتهما الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والإنكليزي رحيم ستيرلينغ.

وتزول هذه الفوارق بوجود مدربين من بين الأفضل حالياً في العالم، الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، والإسباني جوسيب غوارديولا.

وتقابل الفريقان في الدوري مرتين هذا الموسم، فحقق سيتي فوزاً كاسحاً على أرضه في الذهاب 5-0، وثأر ليفربول في الإياب على ملعب انفيلد 4-3 بعدما تقدم 4-1 حتى الدقيقة 84.
 

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي ليفربول محمد صلاح