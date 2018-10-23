ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 7 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على بنفيكا البرتغالي ثم تعادله على أرضه مع اياكس أمستردام الهولندي 1-1، في حين مني أيك اثينا بخسارته الثالثة تواليا.

ويلعب لاحقا اليوم أياكس أمستردام مع بنفيكا.

ومر بايرن ميونيخ في فترة انعدام وزن خلال الفترة الأخيرة بعد فشله في الفوز في أربع مباريات في مختلف المسابقات، وتحدثت تقارير عن إمكانية إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الذي استلم مهامه مطلع الموسم الحالي، لكن مجلس إدارة النادي جدد الثقة بالمدرب في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي.

ونجح الفريق في وضع حد لنتائجه السيئة بفوزه على فولفسبورغ خارج ملعبه 3-1 في الدوري المحلي السبت الماضي قبل ان يؤكد صحوته ضد أيك اثينا.

واستمر المدرب في استبعاد لاعب الوسط المهاجم توماس مولر الذي تراجع اداؤه بشكل رهيب في الآونة الأخيرة قبل أن يشركه في منتصف الشوط الثاني، في حين لم يشارك قطب الدفاع جيروم بواتنغ بداعي الإصابة.

وكانت أول فرصة خطيرة لبايرن ميونيخ عندما استغل الإسباني تياغو ألكانتارا خطأ من الدفاع اليوناني فمرر كرة لم يتمكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي من اللحاق بها والمرمى مشرع امامه (27)، ثم تسديدة في الشباك الخارجية من سيرج غنابري (38).

وافتتح لاعب الوسط الاسباني خافي مارتينيز التسجيل لبايرن ميونيخ عندما سدد الهولندي أريين روبن كرة شتتها الدفاع اليوناني ليسددها مارتينيز مباغتة داخل الشباك (62).

ووجه الفريق البافاري ضربة قاضية لأمال ايك اثينا بالعودة في المباراة بإضافته الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة بين غنابري والبرازيلي رافينيا حيث مررها الأخير باتجاه ليفاندوفسكي المتربص أمام المرمى فتابعها بسهولة داخل الشباك.

وحاول الفريق اليوناني تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة لكن من دون جدوى.