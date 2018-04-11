وكان بايرن عاد من أرض منافسه بفوز ثمين 2-1 ذهابا الأسبوع الماضي.

ويهدف بايرن ميونيخ، الذي تأهل اليوم إلى نصف النهائي للمرة الحادية عشرة في تاريخه إلى تكرار الثلاثية النادرة التي حققها الفريق بإشراف مدربه الحالي يوب هاينكس (72 عاما) بالذات عام 2013 من خلال الفوز بالكأس المحلية والتتويج بدوري ابطال اوروبا هذا الموسم بعد أن ضمن مؤخراً لقب "البوندسليغا".

في المقابل، انتهى مشوار الفريق الأندلسي الذي فاجأ مانشستر يونايتد الإنكليزي وأخرجه من الدور السابق ليخوض الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ 1958.

أحداث المباراة



نهاية المباراة التي احتضنها ملعب "اليانز ارينا" الشهير بالتعادل من دون أهداف. بايرن رغم فشله في ترجمة الفرص إلى أهداف، يخطو بثبات إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال الفائز بلقبه خمس مرات.

د 92- في الرمق الأخير من المواجهة، طرد الحكم يواكين كوريا بعد تدخل قوي على خافي مارتينيز.

د 81 - نوليتو يدخل مكان فرانكو فاسكيز في محاولة أخيرة من المدرب مونتيلا لهز شباك بايرن الذي ضمن عملياً تأهله مستفيداً من فوزه ذهاباً على أرض إشبيلية 2-1.

د 72 - الهولندي اريين روبن ينطلق بالكرة من الجهة اليمنى ويسددها في الشباك الخارجي.

د 65 - مدرب إشبيلية يدفع بلويس مورييل مكان وسام بن يدر ثم يخرج بابلو سارابيا ويدفع بساندرو راميريز في حين يُخرج مدرب بايرن يوب هاينكس فرانك ريبيري ويدفع بتياغو ألكانتارا (د 71) ويقحم ساندرو فاغنر مكان روبيرت ليفاندوفسكي (د77).

د 59 - اشبيلية يرد على بايرن اثر ركلة حرة متقنة لعبها ايفير بانيغا إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها يواكين كوريا وصوّب الكرة على المرمى لكن العارضة نابت عن الحارس أولريخ في التصدي.

د 49 - هجمة سريعة لبايرن كاد يفتتح منها التسجيل حين انطلق كيميش بالكرة بسرعة من الجهة اليسرى ومررها أمام المرمى فارتقى لها ليفاندوفسكي وتابعها برأسه في الشباك الجانبي.

بايرن ميونيخ يهاجم مرمى إشبيلية بضراوة منذ مطلع الشوط الثاني، وتتوالى التسديدات وسط تألق الحارس دافيد سوريا أمام كل من توماس مولر وخاميس رودريغيز في الدقائق الخمس الأولى.

نهاية الشوط الأول بتعادل أبيض. إشبيلية كان الطرف الأفضل خصوصاً في الوسط، لكنه لم يستطع خلق فرص حقيقية بعكس بايرن الذي هدد مرماه في أكثر من مناسبة.

في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، توالت الهجمات الألمانية وكاد الفرنسي فرانك ريبيري أن يسجل مرتين في الدقيقة 38 لولا تصدي الحارس. وفي الدقيقة 40 بعد أن فشل في استغلال الكرة على مقربة من المرمى.

في الربع ساعة الأخير من الشوط الأول، رغم سيطرة لاعبي إشبيلية على وسط الملعب، كثّف بايرن من هجماته التي كادت تثمر إحداها عن هدف جميل في الدقيقة 34 عندما سدد المدافع ماتس هاميلز على المرمى إلا أن الكرة علت العارضة بقليل.

بايرن صاحب الأرض، يستحوذ على الكرة ويحاول هز الشباك مبكراً خصوصاً بعد الفرصة الخطرة للمهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (د8) الذي كاد أن يفتتح التسجيل برأسه لولا تألق الحارس دافيد سوريا، في حين حاول إشبيلية خطف هدف مباغت من المرتدات لكن دون أن ينجح.

تشكيلة بايرن ميونيخ

تشكيلة إشبيلية