بايرن - ريال الموعد الأكثر تكراراً في أوروبا

في ما يأتي استعادة لأبرز هذه اللقاءات، علماً أن النادي البافاري والنادي الملكي الإسباني لم يلتقيا في أي نهائي أوروبي.



1976: اللقاء الأول

في 22 مرة تواجها فيها، فاز بايرن ميونيخ 11 مرة مقابل تسعة انتصارات لريال مدريد، وتعادل الناديان مرتين فقط.

وتعود المواجهة الأولى بين الناديين الى 1976، العام الذي أحرز فيه النادي البافاري ثالث ألقابه الأوروبية الخمسة. وفي نصف نهائي كأس أوروبا للأندية الأبطال (التسمية السابقة لدوري أبطال أوروبا)، تعادل الفريقان في ذهاب نصف النهائي (1-1) في مدريد، قبل ان يتفوق النادي البافاري الذي كان يضم في صفوفه غيرد مولر، 2-صفر إياباً.

1987 و1988: إقصاء وثأر

في 1987، أقصي ريال مدريد بقيادة المهاجم الاسباني إميليو بوتراغوينيو على يد بايرن من نصف النهائي الأوروبي، اذ خسر 1-4 ذهابا في ألمانيا ولم يكفه الفوز 1-صفر إياباً لبلوغ النهائي.

إلا أن ريال مدريد نال ثأره في العام التالي، فبعد تأخره 2-3 في ذهاب ربع النهائي في ميونيخ، فاز النادي الملكي ايابا 2-صفر.



مبارزات مطلع الألفية

في الأعوام الثلاثة الأولى من الألفية الثالثة (2000، 2001، و2002) تواجه الناديان في المراحل الاقصائية من دوري أبطال أوروبا، في لقاء حدد في كل مرة، هوية حامل اللقب.

في 2000، التقى الفريقان أربع مرات. في دور المجموعات، كان التفوق صريحاً لبايرن الذي فاز 4-2 و4-1. إلا أن ريال واصل مشواره وبلغ نصف النهائي، حيث كان الموعد مجدداً مع النادي البافاري، وتفوق عليه هذه المرة ذهاباً (2-صفر) وإياباً (1-2).

وأحرز الريال اللقب بفوزه في النهائي على مواطنه فالنسيا 3-0.

في 2001، كان نصف النهائي لصالح بايرن (1-صفر و2-1)، وتلاه تفوق اسباني في ربع نهائي 2002 (1-2 و2-صفر)، قبل أن يحرز ريال اللقب على حساب ناد ألماني هو باير ليفركوزن (2-1)، بهدف تاريخي للفرنسي زين الدين زيدان، مدرب النادي الملكي حالياً.

وكان زيدان نفسه حاسماً في العام 2004، عندما سجل هدف التأهل لصالح ريال على حساب بايرن في ربع النهائي (1-1 و1-صفر).

2007: الهدف الأسرع





في 2007، فاجأ الهولندي روي ماكاي ريال مدريد في الدور ثمن النهائي، بتسجيله أسرع هدف في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد انطلاق المباراة بعشر ثوان فقط. وتأهل بايرن إلى ربع النهائي بعد تفوقه على ملعبه 2-1، بعدما خسر في مدريد 2-3.

2012: نوير بطل الترجيح



في نصف نهائي 2012، تعادل الفريقان بمجموع الذهاب والإياب (3-3)، ليؤول الحسم إلى ركلات الترجيح التي فاز بها بايرن 3-1، بفضل حارسه الدولي مانويل نوير الذي تصدى لركلتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي كاكا.



2014: ذل في "أليانز أرينا"



تجدد الموعد في نصف النهائي، وتقدم ريال على ملعبه ذهاباً 1-0 بهدف لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة. إلا أن بايرن الذي كان يدربه في حينه الإسباني جوسيب غوارديولا، تلقى هزيمة مذلة على ملعبه "أليايز أرينا" 0-4. وانتهى الموسم بإحراز ريال مدريد لقبه العاشر في دوري الأبطال، بفوزه في النهائي على غريمه أتلتيكو مدريد 4-1.