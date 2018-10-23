ويتصدر نابولي الترتيب بأربع نقاط بعد فوزه القاتل على ليفربول بهدف لورنتسو إنسينيي، بفارق نقطة عن سان جيرمان وليفربول.
ويخوض سان جيرمان المباراة بعد تحقيقه عشرة انتصارات متتالية في الدوري المحلي في مسار بالغ السهولة للحفاظ على لقبه.
وكان سان جيرمان خسر المباراة الافتتاحية أمام ليفربول بصعوبة 2-3، قبل تعويضه في الثانية بفوز ساحق وجدلي على النجم الأحمر الصربي 6-1.
ويأمل فريق جنوب إيطاليا العودة على الأقل بنقطة من أرض الفريق السابق لمدربه الحالي كارلو أنشيلوتي الذي أشرف عليه بين 2011 و2013 قبل انتقاله الى ريال مدريد الإسباني ثم بايرن ميونيخ الألماني.
في المباراة الثانية، يبدو ليفربول وصيف النسخة الأخيرة مع نجمه المصري محمد صلاح مرشحا قويا لتخطي النجم الأحمر في ملعب "أنفيلد"، معولا على عودته الى سكة الفوز في الدوري المحلي حيث يتساوى في النقاط مع مانشستر سيتي حامل اللقب.
باريس - نابولي: حديث الأرقام
- اللقاء السابق والوحيد بين باريس ونابولي كان في الدور الثاني من كأس الاتحاد الأوروبي (1992-1993) – فاز نابولي 2-0 ذهاباً وتعادلا سلبياً إياباً.
- هذه خامس مباراة لباريس أمام فريق إيطالي في دوري الأبطال، والأولى له منذ فبراير 2001.
- لم يفز باريس على فريق إيطالي في دوري الأبطال من قبل (ت 2 خ 2).
- فاز نابولي في آخر 4 لقاءات له أمام فرق فرنسية في جميع المنافسات.
- لم يخسر باريس في آخر 19 مباراة لعبها على أرضه في مرحلة مجموعات دوري الأبطال (ف 15 ت 4).
- يطمح نابولي إلى الفوز في مباراتين متتاليتين في دوري الأبطال لأول مرة منذ سبتمبر 2016، لكنه لم يفز في آخر 5 مباريات لعبها خارج أرضه في المنافسة (ت 1 خ 4).
- سجل باريس في كل من آخر 18 مباراة لعبها في دوري الأبطال، مجموع 53 بمعدل 2.9 في كل مباراة، أطول سلسلة حالية بين الفرق.
- قد تكون هذه أول مشاركة لمهاجم باريس أدينسون كافاني أمام نابولي منذ مغادرته الفريق في 2013 – سجل الأورغوياني 104 أهداف في 138 مع نابولي في جميع المنافسات.
- يحتاج لاعب باريس نيمار إلى هدف واحد فقط ليصبح أفضل هداف برازيلي في تاريخ دوري الأبطال، متجاوزاً حصيلة كاكا المؤلفة من 30 هدفاً – لقد ساهم في إحراز 9 أهداف في 4 مباريات لعبها على أرضه لباريس في المنافسة (سجل 7 صنع 2).
- سجل لاعب نابولي لورنزو إنسيني 4 أهداف في آخر 6 مباريات لعبها في دوري الأبطال، أكثر من التي سجلها في أول 15 مباراة له في المنافسة (3).