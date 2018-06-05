اليويفا يوقف بوفون 3 مباريات لطرده ضد ريال مدريد

وأكد الاتحاد الثلاثاء أن لجنة الأخلاقيات التابعة له "قررت إيقاف لاعب يوفنتوس جيانلويجي بوفون لثلاث مباريات في منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وكان الحارس الذي أعلن في أيار/مايو رحيله عن "السيدة العجوز" الموسم المقبل، قد تلقى بطاقة حمراء مباشرة في إياب ربع النهائي ضد النادي الملكي، لاعتراضه بشدة على قرار حكم المباراة الذي منح ريال ركلة جزاء في اللحظات القاتلة من المباراة.

وأقيمت المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو التابع لريال مدريد حامل اللقب في 2016 و2017، في 11 نيسان/أبريل الماضي، وتقدم يوفنتوس خلالها 3-صفر حتى اللحظات الأخيرة. وكانت هذه النتيجة تعني أن المباراة ستمتد لوقت إضافي، نظرا لفوز ريال على ملعب يوفنتوس ذهابا 3-صفر.

إلا أن حكم المباراة الإنكليزي مايكل أوليفر، منح الفريق المضيف ركلة جزاء مثيرة للجدل في الوقت القاتل، اثر عرقلة مدافع يوفنتوس المغربي المهدي بن عطية للاعب ريال لوكاس فاسكيز في منطقة الجزاء، ما أثار اعتراضات شديدة من لاعبي يوفنتوس وفي مقدمهم بوفون.

ونفذ البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة الجزاء بنجاح، ليتأهل ريال إلى الدور نصف النهائي حيث تخطى بايرن ميوينخ الألماني (4-3 بمجموع الذهاب والإياب)، ويواصل مسيرته إلى النهائي ليفوز على ليفربول الإنكليزي 3-1، ويحقق لقب المسابقة القارية الأم للموسم الثالث تواليا.

ولم يكتف بوفون بالاحتجاج على قرار الحكم خلال المباراة، بل استخدم عبارات حادة بحقه في تصريحات بعد المباراة، منها أنه "سلة قمامة".