متابعة: مازن الريس

خلط النجم الأحمر الصربي أوراق المجموعة الثالثة بعدما انتصر على ضيفه ليفربول الإنكليزي 2-0 الثلاثاء في المرحلة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعقدت مهمة ليفربول في التأهل نظراً لضرورة تحقيقه نتائج إيجابية أمام منافسيه العنيدين باريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي في الجولتين القادمتين.

التغطية الخاصة

د (85) ضربة رأس من الهولندي فان دايك ترتطم بالشباك من الخارج.

د (82) بورجان يحرم صلاح مجدداً من تذليل الفارق عقب تسديدة من زاوية ضيقة.

د (71) الحارس والقائم في وجه محاولتي صلاح لتذليل الفارق.

د (63) صلاح يحاول مباغتة الحارس الكندي بورجان من ركلة ركنية لكن كرته في الشباك الخارجية.

د (56) عرضية روبرتسون ترتطم بالدفاع ومن ثم بالعارضة.

ليفربول يطبق حصاره على منافسه في أول 10 دقائق من الشوط الثاني لكن كراته تفتقد للمسة الأخيرة.

د (46) يد ميلنر تحرم مارين من إضافة الهدف الثالث والحكم لا يعلن عن شيء.

النجم الأحمر يسيّر المباراة على طريقته وسط تمركز جيد في الخلف ليحافظ على تقدمه مع نهاية الشوط الأول.

د (33) ليفربول يكثف هجماته إلا أنّ تمركز دفاع النجم الأحمر الجيد يحرم لالانا من تذليل الفارق.

د (30) المصري محمد صلاح يظهر للمرة الأولى بتسديدة من حافة منطقة الجزاء تعلو المرمى.

هدف (29) مفاجأة النجم الأحمر مع هدف رائع لبافكوف.

هدف (22) بافكوف يفتتح التسجيل من ضربة رأس.

د (20) ستوريدج يظهر مجدداً بتسديدة خطيرة ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية.

د (17) ستوريدج يضيع فرصة هدف محقق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

د (15) أخطر فرص المباراة تأتي من سافيتش الذي سدد فوق المرمى.

د (9) الألماني مارين يهدد مرمى ليفربول لكن البرازيلي أليسون في المكان المناسب.

الدقيقة (8) كرة على الطائر من ميلنر تخطئ المرمى.

بداية متوازنة في أول خمس دقائق من مباراة ليفربول والنجم الأحمر.

التشكيلة الرسمية قبل المباراة