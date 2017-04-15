الـ"سيتي" لا يزال بعيداً عن لقب دوري الأبطال!

وفي موسمه الأول مع النادي الذي يعد واحداً من الأغنى عالمياً، لم يتمكن غوارديولا من تخطي الدور ثمن النهائي، إذ خرج أمام موناكو الفرنسي (فاز ذهابًا على ملعبه 5-3، وخسر إياباً 1-3).

ووضع هذا الخروج حداً لسلسلة لافتة حققها المدرب البالغ من العمر 46 عاماً، إذ بلغ الدور نصف النهائي على الأقل خلال المواسم السبعة الماضية مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

إلا أن غوارديولا أقر مساء الجمعة بوجوب بذل جهد إضافي لإيصال مانشستر سيتي إلى هذه المرحلة سعيا لإحراز لقبه الأوروبي الأول.

وقال: "لا زلنا بعيدين ليس في ما يتعلق بجودة أدائنا، بل في ما يتعلق بالطريقة التي نلعب فيها خلال ظروف معينة".

أضاف: "واجهنا ذلك في مباراة موناكو ولا يمكن أن ننسى جودة الفريق لاسيما بعد ما قاموا به في دورتموند"، في إشارة إلى فوز النادي الفرنسي هذا الأسبوع على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 3-2 في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

أضاف: "تمكنا من تسجيل ستة أهداف في مباراتين لكننا خرجنا. الأمر يتعلق بكيف تعيش وتتعامل مع هذا الوضع. لتحقيق هذا، تحتاج إلى الخبرة. آمل في أن تتوافر هذه الخبرة وتساعدنا في الموسم المقبل".

وبلغ سيتي نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي بقيادة مدربه السابق التشيلي مانويل بيليغريني، قبل أن يقصيه ريال مدريد الإسباني (صفر-صفر ذهاباً، 1-صفر إياباً) في طريقه لإحراز اللقب.

ويحتل سيتي حالياً المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، بفارق أربع نقاط عن غريمه مانشستر يونايتد. ويلتقي سيتي السبت مضيفه ساوثهمتبون في المرحلة 33 من الدوري المحلي.

ورأى غوارديولا أن على فريقه أن: "يتأهل إلى (دوري الأبطال) الموسم المقبل"، معتبراً أن بلوغ نصف النهائي في ظل المنافسة يعد انجازاً.

وقال: "لا تتواجد كل الفرق الرائعة في ربع النهائي (...) العديد منها ليست موجودة. البعض منها حتى أقصي من الدور الأول".

أضاف: "دوري الأبطال متطلب جداً. الناس لا يصدقون أنك خرجت، لكن أموراً عدة تحصل (...) صدقوني الاستثناء أن تكون هناك (في نصف النهائي) لسبعة مواسم متتالية".

وأحرز غوارديولا مع برشلونة لقب دوري الأبطال مرتين (2008 و2011)، وقاد بايرن ميونيخ الى نصف النهائي في المواسم الثلاثة التي أشرف عليه فيها (2014، 2015، و2016) دون بلوغ النهائي.