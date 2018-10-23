فاز روما الإيطالي بنتيجة عريضة على ضيفه سسكا موسكو الروسي 3-0 الثلاثاء في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتابع روما صحوته في البطولة محققاً فوزه الثاني توالياً عقب خسارته في الجولة الأولى من ريال مدريد حامل اللقب.

وافتتح البوسني دزيكو التسجيل لروما في الدقيقة الثلاثين ثم عزّز النتيجة بنفسه قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وأضاف التركي المتألق مؤخراً آندر الهدف الثالث لفريقه (50) ليرفع روما رصيده إلى ست نقاط وهو ذات رصيد ريال مدريد الذي انتصر على فيكتوريا بلزن التشيكي 2-1.

وتجمّد رصيد الخاسر عند أربع نقاط فيما يقبع الفريق التشيكي في المركز الأخيرة بنقطة وحيدة.