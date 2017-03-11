الخليفي يجدد الثقة في أوناي إيمري

اليومية الفرنسية ذكرت أن الخليفي كسر جدار الصمت بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة لتنقل عن رئيس النادي أن "إيمري يقوم بعمل كبير منذ إشرافه على الفريق الأول"، مضيفا أنه "بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يجب استخلاص العبر من المباراة الأخيرة أمام برشلونة والتعامل مع الوضع بعيدا عن العاطفة ملمحا في الآن ذاته الى حدوث تغييرات ضرورية خلال الصيف المقبل ."