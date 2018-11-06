حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف المواجهة الكبرى التي أقيمت بين إنتر ميلان الإيطالي وضيفه برشلونة الإسباني الثلاثاء في إطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة فيما حل إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وجاء توتنهام في المركز الثالث برصيد 4 نقاط عقب تغلبه الصعب على ضيفه آيندهوفن الهولندي (2-1).



التغطية المباشرة

الدقيقة 87 - إيكاردي يتعادل سريعاً لإنتر ميلان بعد أن سيطر على الكرة داخل منطقة الجزاء تحت ضغط من سيرجي روبيرتو ثم سدد في المرمى مسجلاً الهدف الأول للفريق الإيطالي.

الدقيقة 83 - البديل البرازيلي مالكوم يفجر موهبته أخيراً ويحرز هدف برشلونة الأول من تسديدة أرضية زاحفة سكنت شباك حارس إنتر هاندانوفيتش.

الدقيقة 65 - أخطر فرص إنتر في اللقاء على الإطلاق، بريسيتش انطلق من الجانب الأيسر ثم رفع كرة عرضية رائعة انقط عليها بقوة بوليتانو برأسه إلا أن الكرة ذهبت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 60 - حكم اللقاء يلغي هدفاً لبرشلونة أحرزه سواريز لأن الكرة تخطت خط المرمى.

الدقيقة 54 - ماتياس فيتشينو كان قريباً جداً من التسجيل في مرمى برشلونة عندما تهيأت أمامه كرة عرضية من الجانب الأيسر أرسلها بريسيتش إلا أن فيتشينو استقبلها وظهره للمرمى فسددها ساقطة ذهبت إلى خارج الملعب .

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بين إنتر ميلان وضيفه الثقيل برشلونة

الدقيقة 30 - برشلونة اقترب جداً من التسجيل عثمان ديمبلي مر من مدافعين ثم سدد الكرة صوب المرمى إلا أنها ارتدت من قدم سواريز وذهبت باتجاه سيرجي روبيرتو إلا أن دفاع الإنتر أخرجها لركنية، ولعبت الركنية عقب ذلك فوصلت إلى سواريز سددها الأخير أرضية إلى خراج الملعب.

الدقيقة 28 - أخيراً نشط إنتر ميلان تمريرة ثلاثية بين ماتيو بوليتانو وإيكاردي وايفان بيريسيتش ودخل الأخير إلى منطقة جزاء البرشا إلا أن الكرة ذهبت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 20 - برشلونة بدأ يستحوذ على الكرة في وسط ملعب إنتر ميلان وأخيراً تهيأت الكرة أمام لويس سواريز مهاجم العملاق الكاتالوني إلا أنه لعبها كرة ساقطة إلى خارج الملعب " حتى الآن لا توجد أي خطورة على المرميين".

الدقيقة الخامسة: الهدوء يغلف أحداث المباراة حتى الآن، والحذر واضح على أداء الفريقين.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة

تشكيلة الفريقين