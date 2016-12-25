التشكيلة المثالية لأفضل الاكتشافات في دوري أبطال أوروبا

الفريقُ المثالي ضم حارسَ مرمى باريس سان جيرمان ألفونس أريولا ، وفي الدفاع سيرجي روبيرتو وصامويل أومتيتي من نادي برشلونة وفيكتور لينيلوف من بنفيكا، وفي وسط الميدان تم اختيارُ توماس ليمار من نادي موناكو وثنائيِ بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش وريناتو سانشيس ومن بوروسيا دورتموند رافاييل غيريرو ، أما في خط الهجوم فقد وقع الاختيارُ على مهاجمي بوروسيا دورتموند كريستيان بوليشيتش وعثمان ديمبيلي، بالإضافة إلى أندريه سيلفا من نادي بورتو، فيما اختير مدربُ ريال مدريد زين الدين زيدان مدربا للفريق المثالي.