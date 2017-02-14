الباريسي يلقّن برشلونة درساً ويقترب من التأهل

على ملعب "بارك دي برانس"، سجل الأرجنتيني أنخل دي ماريا (18 و55) والألماني يوليان دراكسلر (40) والأوروغوياني إدينسون كافاني (72) أهداف سان جيرمان الذي خطأ خطوة عملاقة نحو بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الخامسة توالياً، علماً بأنه فشل في تخطيه في محاولاته الأربع السابقة.

كما وجه سان جيرمان رسالة شديدة اللهجة إلى سائر منافسيه في البطولة القارية بأنه منافس جدي على اللقب هذا العام.

ودونت الكرة الفرنسية اسمها مرة واحدة في سجل الأبطال في هذه المسابقة عندما توج مرسيليا بطلاً عام 1993 بفوزه على ميلان الإيطالي 1-صفر.

ومنذ ذلك التاريخ بلغ موناكو وحده النهائي عام 2004 وخسر أمام بورتو البرتغالي صفر-3.

وخاض الفريق الباريسي المباراة في غياب لاعبين أساسيين مؤثرين هما الإيطالي تياغو موتا بداعي الإيقاف، وقائد الفريق وقلب دفاعه البرازيلي تياغو سيلفا، فحل أدريان رابيو بدلاً من الأول والشاب بريسنيل كيمبيبي مكان الثاني لتكون المباراة باكورة مشاركاته في دوري الأبطال، علماً بأنه خاض حتى الآن 26 فقط في مسيرته الاحترافية.

بدأ أصحاب الأرض المباراة بضغط على مرمى الفريق الكتالوني وجاء التنبيه الأول عندما مرر دي ماريا الذي احتفل اليوم بعيد ميلاده التاسع والعشرين، كرة في عمق الدفاع باتجاه بلاز ماتويدي الذي حمل شارة القائد نيابة عن تياغو سيلفا لكن الحارس الألماني أندريه تير شتيغن خرج بعيداً لإبعاد الخطر (4).

وعاد دي ماريا ليمرر كرة عرضية متقنة داخل المنطقة باتجاه كافاني الذي سيطر عليها لكنه تأخر في التسديد ليضيع فرصة افتتاح التسجيل (6).

ومن هجمة منسقة سريعة انفرد ماتويدي بتير شتيغن مجدداً لكن الاأخير تصدى لتسديدته بيد واحدة (10).

وأثمر الضغط هدفاً عندما احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة لسان جيرمان انبرى لها دي ماريا ولم يحرك لها حارس برشلونة ساكناً (18).

وكاد برشلونة يدرك التعادل من أول فرصة خطرة له عندما مرر البرازيلي نيمار كرة أمامية بيني باتجاه البرتغالي أندريه غوميش الذي سدد بين ساقي الحارس الألماني كيفن تراب لكن كرته انتهت في الشباك الخارجية (28).

وقام دراكسلر بمجهود فردي داخل المنطقة وسدد كرة بيسراه تصدى لها تير شتيغن (34).

لكن دراكلسر لم يفوت الفرصة مرة أخرى عندما وصلته كرة رائعة من الإيطالي الماكر ماركو فيراتي داخل المنطقة ليطلقها قوية بعيداً عن متناول حارس برشلونة (40).

وكان سيناريو الشوط الثاني مماثلاً للأول لأن سان جيرمان واصل ضغطه العالي على كتيبة لويس إنريكي فلم يتمكن الفريق الكتالوني من فرض إيقاعه كما يفعل عادة.

وسرعان ما أضاف دي ماريا الهدف الأجمل في المباراة عندما وصلته الكرة على مشارف المنطقة الكاتالونية، فموه بجمسه خادعاً الجميع قبل أن يسدد بيسراه كرة متقنة في الزاوية العليا مسجلاً الهدف الثالث لفريقه.

ولم يكتف الفريق الباريسي بذلك بل أضاف الرابع عبر قناصه كافاني، مستغلاً كرة في العمق من توماس مونييه ليتابعها بقوة داخل الشباك ليحتفل على طريقته الخاصة بعيد ميلاده الثلاثين اليوم أيضاً (72).

وكانت النقطة السوداء الوحيدة لباريس سان جيرمان إصابة فيراتي منتصف الشوط الثاني.

والمرة الأخيرة التي تعرض فيها برشلونة لهزيمة بهذا الفارق من الأهداف كانت قبل ثلاثة مواسم أمام بايرن ميونيخ حيث انتهت المواجهة بينهما صفر-7 لصالح الفريق البافاري.

وهي المواجهة الاقصائية الثالثة بين الفريقين في المواسم الخمسة الماضية وكان برشلونة حسم المواجهتين الأوليين في مصلحته.

وتقام مباراة الإياب على ملعب كامب نو في 8 آذار/مارس المقبل.